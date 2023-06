Tội phạm người Mỹ duy nhất trở thành trùm sát thủ khét tiếng của băng đảng ma túy Mexico

Edgar Valdez-Villareal (biệt danh La Barbie) có vẻ ngoài như doanh nhân thành đạt nhưng thực chất là trùm sát thủ của băng đảng ma túy ở Mexico. Ảnh: Inforbae

Vỏ bọc hoàn hảo, nổi tiếng ở vùng biên Mỹ-Mexico

Với nhiều người sống dọc biên giới Texas (Mỹ) - Mexico, Edgar Valdez-Villareal (biệt danh La Barbie) trong giai đoạn 1990-2010 là một ví dụ về thành công của người Mỹ trên đất Mexico.

Họ xem La Barbie là một "doanh nhân" thành đạt tới từ thành phố Laredo, bang Texas, nắm trong tay hàng triệu USD. "Doanh nhân" này có cuộc sống tốt đẹp ở Mexico, lái xe sang, nhiều phụ nữ xinh đẹp vây quanh. Nhiều đứa trẻ thần tượng La Barbie và muốn có cuộc sống như thần tượng.

Tuy nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài. Thực chất, La Barbie là trùm sát thủ tàn nhẫn của băng đảng ma túy ở Mexico, được cho là có liên quan tới cái chết của hàng trăm người.

"La Barbie là kẻ có sức thu hút đạt đến mức huyền thoại", Fred Burton, một cựu đặc vụ chống khủng bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết. "Hắn là kẻ mà bạn không thể ngờ tới, từ một đứa trẻ xuất thân trong gia đình tử tế, thuộc tầng lớp trung - thượng lưu, sống cuộc sống đáng mơ ước ở Mỹ, rồi sau đó rẽ hẳn sang con đường buôn bán ma túy, sát thủ băng đảng ở Mexico. Thật khó tin".

La Barbie thời còn là học sinh trung học ở Mỹ. Ảnh: News.com.au

Theo New York Times, ít ai biết rằng La Barbie từng là một ngôi sao bóng đá khi còn là học sinh trung học ở Mỹ. Bố của La Barbie là chủ một cửa hàng ở trung tâm thành phố Laredo. Ông này rất coi trọng nhà thờ, sự chăm chỉ và giá trị của việc học đại học.

La Barbie lớn lên trong ngôi nhà sang trọng đầy đủ tiện nghi. Theo chia sẻ của họ hàng và hàng xóm, hầu hết anh chị em của hắn theo con đường đại học, kinh doanh, trở thành những người có ích cho xã hội, .

"Con đường tội lỗi đó do nó tự chọn", Abel Valdez Jr, anh trai của La Barbie, chia sẻ. "Chúng tôi là một gia đình tốt".

La Barbie lần đầu tiên bị bắt giữ vào năm 19 tuổi tại bang Texas, nơi hắn bị cáo buộc tội giết người khi chèn xe qua người một cố vấn trường trung học khi đang phóng nhanh trên đường phố ở Laredo. Không rõ vì sao La Barbie không bị truy tố vì vụ việc này.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, La Barbie bị cuốn vào việc buôn bán ma túy vào thập niên 90. Hắn buôn bán cocaine cho các khách hàng ở thành phố New Orleans và thành phố Memphis (Mỹ), vận chuyển tới 150-180kg cocaine cho các nhà phân phối ở nhiều thành phố khác.

Chia sẻ với tờ New York Times, anh trai của La Barbie cho biết, tên này đã trốn tới thành phố Nuevo Laredo, bang Tamaulipas, Mexico, để tránh bị bắt giữ. Kể từ đó, La Barbie không quay trở lại Mỹ. Trong lúc ở Mexico, La Barbie gia nhập băng nhóm địa phương Los Chachos và tham gia hoạt động buôn bán ma túy trong thành phố.

Thông qua các mối quan hệ ở Mexico, La Barbie gặp được Arturo Beltran-Leyva, thủ lĩnh của băng đảng Beltran Leyva. Arturo có hợp tác với trùm ma túy khét tiếng El Chapo và băng đảng Sinaloa.

Nhờ thông thạo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, ngoại hình ưa nhìn, tính cách dễ chơi, La Barbie nhanh chóng chiếm cảm tình của các trùm ma túy và được trao quyền hành trong băng đảng Beltran Leyva.

Các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, La Barbie buôn bán cocaine từ Mexico, Columbia và các quốc gia Nam Mỹ khác tới Mỹ nhờ sự hậu thuẫn của băng đảng Beltran Leyva.

La Barbie sử dụng tàu cao tốc và máy bay để vận chuyển ma túy, đồng thời hối lộ lực lượng chức năng địa phương. Giới chức Mỹ và Mexico đã phát lệnh bắt giữ La Barbie vào năm 2003 với tội danh buôn lậu cocaine.

Giữa những năm 2000, La Barbie trực tiếp tham gia một cuộc chiến băng đảng khốc liệt chống lại băng Gulf và Zetas. Thời điểm đó, La Barbie cầm đầu Los Negros - nhóm sát thủ khét tiếng tàn bạo ban đầu liên kết với Sinaloa nhưng sau đó hoạt động dưới trướng băng đảng Beltran Leyva.

Trong các năm 2005 và 2006, có gần 200 vụ giết người mỗi năm ở thành phố Nuevo Laredo, khi Zetas và Los Negros biến thành phố này thành chiến trường đẫm máu. Các chiến thuật bạo lực của Los Negros được cho là lặp lại chiến thuật của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Trung Đông.

La Barbie bị cáo buộc quay video về các vụ giết người và có liên quan tới một video lạnh gáy được tờ Dallas Morning News đăng tải năm 2005. Video quay cảnh thành viên Los Negros đánh đập và thẩm vấn 4 thành viên của Zetas. Cuối video, một trong 4 kẻ này bị bắn vào đầu.

Khi cuộc đối đầu giữa các băng đảng nổ ra, La Barbie tiếp tục thăng tiến trong hàng ngũ băng đảng Beltran Leyva. Hắn được giao giám sát hoạt động của băng đảng này ở 6 bang, trong đó có Sinaloa và Jalisco, theo Dallas Morning News.

La Barbie trở thành một trong những trùm ma túy bị truy nã gắt gao nhất ở Mexico. Năm 2009, chính phủ Mexico treo thường 2,3 triệu USD để lấy mạng hắn. Theo New York Times, La Barbie được biết đến là tội phạm Mỹ duy nhất có địa vị cao trong cơ cấu chỉ huy của các băng đảng ma túy Mexico.

Cuối cùng, La Barbie bị chính quyền Mexico bắt giữ vào năm 2010. 5 năm sau, hắn bị dẫn độ sang Mỹ để xét xử. Tháng 1/2016, La Barbie nhận tội âm mưu nhập khẩu, phân phối cocaine và rửa tiền.

Một thẩm phán ở Atlanta (Mỹ) kết án La Barbie 49 năm, một tháng tù giam vào năm 2018. Những tưởng câu chuyện về trùm sát thủ này sẽ kết thúc ở đó nhưng một chuyện bất ngờ xảy ra khiến chính phủ Mexico phải đề nghị phía Mỹ giải thích.

Chưa mãn hạn tù nhưng không còn thông tin tại nhà tù Mỹ

La Barbie bị bắt giữ vào năm 2010. Ảnh: Getty

Tháng 11/2022, La Barbie "biến mất" khỏi cơ sở dữ liệu hồ sơ của tất cả tù nhân trong hệ thống nhà tù Mỹ, dù đang thụ án tù tới năm 2056 tại nhà tù an ninh nghiêm ngặt USP Coleman II, bang Florida.

Khi biết thông tin này, chính phủ của Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador đã yêu cầu Nhà Trắng trả lời về tung tích của La Barbie. Ông Obrador lo ngại về việc La Barbie biến mất khỏi hồ sơ nhà tù liên bang Mỹ và nhấn mạnh, chính quyền Mỹ không có lý do gì để thả tên tội phạm này vì hắn còn phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Mexico.

Theo New York Post, giả thuyết được đưa ra trên các phương tiện truyền thông Mexico về sự "biến mất" của La Barbie là tên này đã tham gia Chương trình Bảo vệ nhân chứng liên bang của Mỹ.

Xác nhận việc “La Barbie” không còn bị giam giữ trong hệ thống nhà tù liên bang, giới chức Mỹ tiết lộ: “Có một số lý do để một tù nhân có thể được liệt kê là không còn bị giam tại Cục Trại giam. Cụ thể, có người bị tạm giữ, chưa chấp hành án có thể được ra khỏi trại giam trong một khoảng thời gian để tham dự phiên tòa xét xử, điều trị y tế... Chúng tôi không thể cung cấp thông tin cụ thể về tình trạng của các tù nhân kiểu này vì lý do an ninh hoặc quyền riêng tư”.

Kent Schaffer - luật sư cũ của La Barbie - cho rằng, việc thân chủ cũ của ông không còn dữ liệu trong hồ sơ nhà tù liên bang Mỹ có thể cho thấy rằng, La Barbie có thể đã đồng ý đưa ra bằng chứng với tư cách là nhân chứng được bảo vệ.

“Nếu định làm chứng cho một vụ xét xử nào đó, ông ta sẽ được cảnh sát liên bang chuyển đến một trung tâm giam giữ khác", luật sư Schaffer nói.

Một cựu quan chức DEA đồng ý với quan điểm trên của luật sư Schaffer và cho rằng với vị trí là một kẻ buôn bán ma túy cấp cao, La Barbie chắc hẳn nắm nhiều thông tin quan trọng về hoạt động của các băng đảng.

"Tên này và đồng bọn đều không muốn chết trong nhà tù Mỹ. La Barbie có liên quan đến băng đảng Beltran Leyva, từng gặp gỡ El Chapo và nhiều trùm ma túy khác, vì vậy hắn có thể làm chứng cho nhiều vụ xét xử", cựu quan chức DEA nói.

Theo New York Post, kể từ khi bị bắt ở Mexico, chiến lược pháp lý của La Barbie là đẩy nhanh việc dẫn độ sang Mỹ, đồng thời thương lượng cung cấp thông tin cho cảnh sát để được giảm án.

