Cục diện bất ngờ từ bầu cử giữa kỳ Mỹ

Lạm phát Mỹ giảm nhẹ Theo Bộ Lao động Mỹ ngày 10-11, chỉ số giá tiêu dùng tại nước này trong tháng 10 đã tăng 8% so với 12 tháng trước đó và tăng 0,6% so với tháng 9 đến tháng 10 - dựa trên kết quả khảo sát của Công ty Dữ liệu FactSet. Lạm phát lõi (không bao gồm chi phí thực phẩm và năng lượng) tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,5% so với tháng 9. Kênh CNBC cho biết lạm phát tiêu dùng tháng 10 giảm nhẹ, với một số hàng hóa bắt đầu giảm giá chút ít, song giá dịch vụ tiếp tục tăng. Với tình hình này, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục nỗ lực kiềm chế lạm phát thông qua tăng lãi suất. Hiện tại, FED đã tăng lãi suất 6 lần, dẫn tới lo ngại nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể rơi vào suy thoái. "Chúng ta đang đi từ chỗ nóng đỏ sang sôi lăn tăn nhưng như vậy vẫn chưa đủ với FED" - nhà kinh tế trưởng Diane Swonk của Công ty Kiểm toán KPMG (Hà Lan) nói. Dù vậy, theo ông Swonk, lần tăng lãi suất tới của FED có thể là 0,5 điểm % thay vì 0,75 điểm % như những lần tăng gần đây. Theo AP, lạm phát đã đeo bám tâm trí cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua, được cho là nguyên nhân góp phần khiến Đảng Dân chủ mất ghế trong hạ viện. Trong thời gian tới, lạm phát sẽ tiếp tục gây áp lực lên hàng triệu hộ gia đình Mỹ. Anh Thư