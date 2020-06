Cuba đạt thành công chống Covid-19 "không nước nào làm được” ở Tây bán cầu

Thứ Hai, ngày 08/06/2020 19:00 PM (GMT+7)

Trong bối cảnh WHO cảnh báo khu vực Mỹ Latinh đang trở thành trung tâm mới của đại dịch, Cuba nổi lên như một ngoại lệ tuyệt vời về cách xử lý Covid-19, theo The Guardian.

Mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa, Liz Caballero – một bác sĩ gia đình ở Cuba – lại len lỏi qua những con phố ngoằn ngoèo, cúi đầu tránh những dây phơi quần áo trên đường ở quận Vedado, Havana. Cô đang cùng với nhóm của mình truy vết tiếp xúc người nhiễm Covid-19.

“Không có gì lạ khi chúng tôi đến từng nhà để kiểm tra thế này. Chúng tôi đã thực hiện việc truy vết trong quá khứ khi dịch sốt xuất huyết xảy ra”, cô Liz Caballero chia sẻ.

Trong 2 tháng gần đây, số ca nhiễm Covid-19 ở Cuba đã giảm mạnh. Tỷ lệ lây nhiễm virus ở Cuba thấp hơn 27 lần so với Mexico, 24 lần so với Dominica và 70 lần so với Brazil.

Cuba đóng cửa biên giới muộn hơn nhiều nước cùng khu vực. Tuy nhiên, kể từ sau khi đóng cửa biên giới vào cuối tháng 3, Cuba sử dụng mọi nguồn lực để đối phó Covid-19.

Cuba huy động hàng chục nghìn bác sĩ gia đình, y tá và sinh viên y khoa để sàng lọc tất cả những gia đình nhằm phát hiện ca nhiễm Covid-19. Điều này được thực hiện mỗi ngày, từ thứ hai đến chủ chật.

Bác sĩ đi kiểm tra sức khỏe từng hộ gia đình ở Cuba (ảnh: The Guardian)

Liz Caballero cùng nhóm của mình nhận nhiệm vụ kiểm tra 328 gia đình trong khu vực được giao. Công việc tuy khá vất vả nhưng cô rất vui vì có thể giúp đất nước đẩy lùi dịch bệnh.

“Không quốc gia nào ở Tây bán cầu có thể làm được như Cuba. Họ có một hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt, thường xuyên liên lạc chặt chẽ với người dân. Họ có thể phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm virus và giải quyết ngay lập tức”, William Leogrande – chuyên gia y tế Mỹ tại Đại học America – nhận xét.

“Về mặt khoa học, chúng ta đều biết rằng, việc xác định nhanh các trường hợp nhiễm Covid-19, theo dõi và cách ly là các biện pháp tốt nhất để ngăn chặn virus trong bối cảnh chưa có vắc xin như hiện nay. Hệ thống y tế của Cuba đã làm rất tốt điều đó”, ông Leogrande nói thêm.

Đến ngày 8.6, Cuba ghi nhận tổng cộng 2.191 ca nhiễm Covid-19, trong đó, có 83 trường hợp tử vong.

Chủ tịch Cuba Diaz-Canel tuyên bố, nước này đã kiểm soát được dịch Covid-19.

Mọi trường hợp xét nghiệm dương tính với virus tại Cuba đều phải nhập viện. Những người nghi nhiễm virus được đưa vào cách ly đủ 14 ngày trong các trung tâm y tế do nhà nước quản lý.

Người dân Cuba đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng (ảnh: The Guardian)

Alejandro Gutierrez – một giáo viên 26 tuổi – đã quyết định rời Havana hồi tháng 4 để tránh dịch ở quê nhà Trinidad. Anh và gia đình đã bị một trạm kiểm dịch ngăn lại và đưa tới một biệt thự để cách ly.

Dù không tiếp xúc với bên ngoài nhưng Gutierrez vẫn lo lắng mình và gia đình có thể bị nhiễm Covid-19 trong khu cách ly. Thức ăn được đưa tới 3 lần mỗi ngày và gia đình của Gutierrez được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe chu đáo. Sau 3 ngày, gia đình Gutierrez được xét nghiệm, kết quả âm tính và họ được rời đi.

Gail Reed, tổng biên tập tạp chí Medicc Review, cho rằng, hệ thống y tế của Cuba làm việc một cách rất đồng bộ chứ không phải một chiến lược chống dịch kiểu chắp vá.

Y bác sĩ Cuba trong mùa dịch Covid-19 (ảnh: The Guardian)

Cuba có tỷ lệ bác sĩ trên đầu người cao nhất thế giới, ngay cả khi đã trừ khi khoảng 10.000 bác sĩ đang làm việc ở nước ngoài. Cuba cũng là nước chi ngân sách cho hệ thống y tế cao hơn nhiều các quốc gia khác trong khu vực.

Trong bối cảnh 30% tổng số 630 triệu người ở khu vực Mỹ Latinh và Caribbean không tiếp cận được hệ thống chăm sóc sức khỏe vì vấn đề tài chính thì ở Cuba, tất cả mọi người đều được bảo vệ, theo tổ chức y tế Pan American.

Tại Cuba, việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng là bắt buộc. Nếu không tuân thủ, người dân có thể bị phạt hành chính.

“Thành công của Cuba là sự áp dụng của những biện pháp chống dịch hiệu quả nhất được thế giới biết đến. Chính phủ và người dân Cuba đã thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ để khiến các biện pháp đó phát huy hiệu quả”, ông Gail Reed nhận xét.

Nguồn: http://danviet.vn/cuba-dat-thanh-cong-chong-covid-19-khong-nuoc-nao-lam-duoc-o-tay-ban-cau-5020208618592429.htm