Covid-19: Tổng thống Biden bất ngờ khen ông Donald Trump

Thứ Tư, ngày 22/12/2021 09:00 AM (GMT+7)

Tổng thống Joe Biden hôm 21-12 đã công nhận sự phát triển vắc-xin ngừa Covid-19 dưới thời chính quyền ông Donald Trump và khen ngợi người tiền nhiệm Donald Trump đã tiêm tăng cường.

Động thái đánh dấu một khoảnh khắc hiếm hoi mà cả hai ông tìm thấy điểm chung kể từ sau khi ông Biden nhậm chức.

Phát biểu tại Nhà Trắng về nỗ lực kiềm chế sự lây lan của biến thể Omicron, ông Biden nhấn mạnh: "Tôi đã tiêm tăng cường ngay khi vắc-xin có sẵn và chỉ một ngày trước đó, cựu Tổng thống Trump tuyên bố ông cũng đã tiêm nhắc lại. Đó có thể là một trong số ít những điều ông ấy và tôi đồng ý với nhau. Những người đã tiêm liều tăng cường được bảo vệ rất cao. Hãy tiêm phòng. Hãy tham gia cùng chúng tôi".

Tổng thống Biden nói về cuộc chiến chống biến thể Omicron hôm 21-12. Ảnh: Reuters

Theo dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ công bố gần đây, những người chưa tiêm phòng có nguy cơ dương tính với Covid-19 cao gấp 10 lần và nguy cơ tử vong do dịch Covid-19 cao hơn 20 lần so với những người được tiêm phòng đầy đủ đã tiêm mũi nhắc lại.

Trong bài phát biểu hôm 21-12, ông Biden cũng khen ngợi chính quyền ông Trump vì nỗ lực phát triển vắc-xin ngừa Covid-19 trước khi ông nhậm chức.

Tổng Biden cho hay: "Hãy để tôi nói rõ. Nhờ chính quyền tiền nhiệm và cộng đồng khoa học Mỹ, nước Mỹ là một trong những quốc gia đầu tiên có vắc-xin. Nhờ chính quyền của tôi và sự làm việc chăm chỉ của người Mỹ, chúng ta đã dẫn đầu trong việc triển khai tiêm chủng đưa Mỹ trở thành một trong những nước dẫn đầu thế giới về tiêm phòng".

Bình luận của Tổng thống Biden được đưa ra hai ngày sau khi một video cho thấy đám đông la hét khi ông Trump tiết lộ rằng ông đã tiêm tăng cường tại một sự kiện.

Theo đài CNN, ông Trump từ lâu đã ủng hộ những nỗ lực của chính quyền của mình trong việc phát triển vắc-xin ngừa Covid-19 nhưng ông hiếm khi đề cập về tình trạng tiêm phòng của mình và phần lớn từ chối khuyến khích người khác tiêm vắc-xin.

Tiết lộ của cựu Tổng thống Trump là sự thay đổi lập trường trước đây của ông. Ông Trump trước đó tuyên bố rằng ông có thể sẽ không tiêm tăng cường.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã tìm cách trấn an người Mỹ về khả năng chống lại biến thể Omicron đang lây lan nhanh chóng ở Mỹ. Ông cho biết nước Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng để chống lại biến thể này. Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi người dân tiêm vắc-xin tăng cường để tăng mức độ bảo vệ chống lại biến thể Omicron.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel cho biết nước này đang chuẩn bị triển khai tiêm mũi 4 cho những người trên 60 tuổi và nhân viên y tế.

Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho rằng điều này sẽ giúp Israel vượt qua làn sóng biến thể Omicron đang lan rộng. Công dân Israel từng là những người đầu tiên trên thế giới được tiêm mũi thứ 3 và sẽ tiếp tục đi tiên phong với liều vắc-xin thứ tư. Ông Bennett cũng kêu gọi những người đủ điều kiện hãy tiêm chủng.

Bộ Y tế Israel thông báo những người suy giảm miễn dịch cũng sẽ đủ điều kiện tiêm liều vắc-xin thứ 4, với khoảng cách ít nhất 4 tháng sau mũi tiêm thứ 3.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/covid-19-tong-thong-biden-bat-ngo-khen-ong-donald-trump-20211...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/covid-19-tong-thong-biden-bat-ngo-khen-ong-donald-trump-20211222080330932.htm