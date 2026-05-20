Một cuộc tập trận của Nga. Ảnh Pravda

Cuộc tập trận, diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5, tập trung vào việc chuẩn bị và triển khai các lực lượng có khả năng mang vũ khí hạt nhân trong điều kiện có nguy cơ bị tấn công.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo rằng cuộc tập trận có sự tham gia của Lực lượng Tên lửa Chiến lược, các đơn vị không quân tầm xa và các binh chủng khác.

Các nhà phân tích Nga mô tả các cuộc tập trận là phản ứng trước hoạt động của NATO.

Sergey Lipovoy, chủ tịch đoàn chủ tịch của tổ chức Sĩ quan Nga và Anh hùng Nga, cho biết các cuộc tập trận này là phản ứng trực tiếp đối với các cuộc diễn tập của NATO diễn ra gần Nga và Belarus.

Theo Lipovoy, NATO đã tăng cường hoạt động quân sự tại Ba Lan, các nước Baltic và Phần Lan, khiến Moscow và Minsk phải điều chỉnh lập trường phòng thủ của mình.

"Các cuộc tập trận do Nga và Belarus phối hợp tiến hành là phản ứng trước các cuộc tập trận mang tính khiêu khích của NATO hiện đang diễn ra ở Ba Lan, các nước Baltic và Phần Lan", ông Lipovoy nói với Pravda.

Ông nói thêm rằng các nước NATO đang công khai diễn tập các kịch bản tấn công chống lại Nga, trong khi Moscow tập trung vào răn đe hạt nhân chiến thuật bao gồm các thành phần hải quân, không quân và lục quân.

Các cuộc tập trận nhằm mục đích chứng minh khả năng răn đe chiến lược.

Ông Lipovoy nhấn mạnh rằng vị trí các cuộc tập trận gần biên giới NATO mang ý nghĩa biểu tượng và chiến lược.

Ông nói: "Những cuộc tập trận này không diễn ra gần biên giới NATO một cách ngẫu nhiên. Chúng cho thấy Nga và Belarus sẵn sàng đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào từ liên minh".

Các nhà phân tích quân sự thường mô tả các cuộc tập trận hạt nhân như vậy là một cơ chế răn đe quan trọng được thiết kế để thể hiện sự sẵn sàng hoạt động và năng lực chiến lược.

Cuộc tranh luận về an ninh ở Đông Âu ngày càng gay gắt.

Việc mở rộng hoạt động quân sự khắp Đông Âu đã làm gia tăng tranh luận về nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.

Lipovoy lập luận rằng các chính phủ phương Tây tiếp tục sử dụng khái niệm "mối đe dọa từ Nga" để biện minh cho việc gia tăng ngân sách quân sự và mở rộng các chương trình quốc phòng.

"NATO là một liên minh hiếu chiến về quân sự, không thể tồn tại nếu thiếu một kẻ thù bên ngoài", ông nói. "Trong nhiều thập kỷ, Nga và Belarus đã đóng vai trò đó trong diễn ngôn chính trị của phương Tây".

Ông cũng cho rằng những thông điệp dựa trên nỗi sợ hãi khuyến khích các xã hội châu Âu ủng hộ việc tăng chi tiêu quân sự, chuẩn bị phòng thủ dân sự và các chương trình sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp.

Các chuyên gia an ninh vẫn tiếp tục tranh luận về những yếu tố nào vẫn đang ngăn cản cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO bất chấp căng thẳng ngày càng leo thang.

Đồng thời, cả hai bên ngày càng nhấn mạnh đến sự chuẩn bị quân sự, các chiến lược răn đe và tăng cường phối hợp quốc phòng khi tình hình bất ổn địa chính trị ở châu Âu ngày càng gia tăng.