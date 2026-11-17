Chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Donald Trump và các quan chức Mỹ hôm 16/11 khởi hành từ căn cứ liên hợp Andrews, bang Maryland với điểm đến là thủ đô Manila của Philippines. Máy bay dự kiến hạ cánh để tiếp dầu tại thành phố Anchorage ở bang Alaska, song đã phải chuyển hướng.

"Thời tiết cực đoan tại Anchorage khiến chuyên cơ Không lực Một phải đáp xuống thành phố Fairbanks để tiếp dầu trong điều kiện thời tiết thuận lợi hơn. Máy bay đã khởi hành tới Philippines", một quan chức Nhà Trắng cho hay.

Tổng thống Trump lên chuyên cơ Không lực Một tại căn cứ Andrews, bang Maryland ngày 16/11. Ảnh: AFP

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ trước đó dự báo mưa băng và thời tiết thất thường quanh khu vực Anchorage, trong khi điều kiện tại Fairbanks thuận lợi hơn.

Tháp tùng Tổng thống Trump là Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cùng nhiều quan chức Nhà Trắng.

Ông Trump sẽ đến Philippines và Trung Quốc trong tuần này để tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Các vấn đề trọng tâm dự kiến gồm AI, thương mại và an ninh.

Mỹ và Trung Quốc đã gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại song phương đến ngày 10/1/2027, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần thảo luận, đặc biệt là khả năng thỏa thuận hết hiệu lực. Thỏa thuận ban đầu giúp Mỹ giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, đổi lại Bắc Kinh đồng ý đình chỉ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu kim loại đất hiếm.

Chuyên cơ Không lực Một tại sân bay quốc tế thành phố Fairbanks, bang Alaska ngày 16/11. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ đề cập khả năng gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến đi Trung Quốc nhằm nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân. Ông cũng nói với phóng viên rằng sẽ thảo luận với lãnh đạo Trung Quốc và Nga về xung đột Ukraine, dù các quan chức chính quyền Trump trước đó tuyên bố vấn đề này không nằm trong chương trình nghị sự.