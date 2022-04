Chiến lược cho "thời đại tái nhiễm"

Lao động nhập cư: Chật vật đủ kiểu Tình trạng phong tỏa hỗn loạn ở TP Thượng Hải buộc người lao động nước ngoài phải suy nghĩ lại về việc tiếp tục định cư ở trung tâm tài chính của Trung Quốc. Chính quyền TP Thượng Hải dần nới lỏng lệnh phong tỏa ở một số khu vực nhưng với việc chính phủ Trung Quốc tái khẳng định tiếp tục theo đuổi chính sách "không Covid-19", nguy cơ tiếp tục phong tỏa trong tương lai khiến nhiều người nước ngoài sống tại đây lo lắng. Ông Simon Manetti, một người Úc đã sống ở Thượng Hải 12 năm, cho biết một nhóm nhỏ người nước ngoài rời khỏi Thượng Hải kể từ năm 2020 vì nhiều lý do khác nhau và điều đó đang gia tăng. Giống với nhiều người dân Thượng Hải, gia đình ông Manetti cũng rơi vào tình trạng thiếu lương thực do nguồn cung gián đoạn. Ông Cameron Wilson, người Scotland đã sống ở TP Thượng Hải 16 năm, cho biết cộng đồng người nước ngoài ở Thượng Hải đã bắt đầu thu hẹp. Ông Wilson tiết lộ đang tìm kiếm cơ hội để đưa gia đình đến nơi khác. Lệnh phong tỏa nghiêm ngặt tại đây cũng đã khiến một số người nước ngoài không muốn trở lại. Trong nỗ lực chung sống với Covid-19 và tìm kiếm lao động nhập cư, chính phủ Canada từ tháng 4 đã chấm dứt yêu cầu xét nghiệm trước khi nhập cảnh đối với những người đã tiêm chủng đầy đủ. Chính phủ Canada cho biết các doanh nghiệp sẽ không phải trực tiếp thuê chỗ ở cho người lao động nhưng sẽ bảo đảm chỗ ở an toàn, phù hợp và giá cả phải chăng. Trong khi đó, Malaysia đang tìm cách xoa dịu cuộc khủng hoảng lao động do đại dịch Covid-19 gây ra. Nước này dự kiến thuê gần 180.000 lao động nhập cư trong vòng 6 tuần tới. Một ủy ban đặc nhiệm họp từ ngày 15-4 để đẩy nhanh quy trình phê duyệt, theo hãng thông tấn Bernama. Tại Singapore, những lao động nhập cư đã được tiêm phòng sẽ không cần xuất trình xác nhận tiêm chủng để đến các trung tâm giải trí từ ngày 1-4 và các biện pháp phòng dịch sẽ được nới lỏng đối với các lao động sống trong ký túc xá. Xuân Mai