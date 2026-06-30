Chiếc kính râm gây sốt của Tổng thống Pháp tái xuất

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 29/6 đeo kính râm kiểu phi công với tròng kính màu xanh lam khi đón tiếp Quốc vương Oman Haitham bin Tariq tại Điện Elysee.

Ông Macron đeo kính không phải để bảo vệ đôi mắt khỏi ánh nắng gay gắt ban trưa ở Paris mà lại một lần nữa do "có vấn đề về mắt", theo các nhân viên của Tổng thống Pháp.

Tổng thống Pháp đeo kính râm đứng cạnh Quốc vương Oman trong cuộc họp với các lãnh đạo doanh nghiệp ở Paris ngày 29/6. Ảnh: AP

Ông tiếp tục đeo kính trong suốt lễ ký kết diễn ra bên trong Phủ tổng thống và khi tham dự sự kiện tại một khách sạn trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp - Oman cùng Quốc vương Haitham bin Tariq.

Tổng thống Pháp cũng đeo kính khi cùng phu nhân đón tiếp Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn, Hoàng hậu Suthida và Công chúa Sirivannavari Nariratana tại Điện Elysee cùng ngày.

Chiếc kính phi công của ông Macron từng gây sốt tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, hồi tháng 1. Thời điểm đó, Tổng thống Pháp đã đưa ra bài phát biểu cứng rắn đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định châu Âu cần đứng lên chống lại kẻ bắt nạt và phải mạnh mẽ hơn, tự chủ hơn. Chiếc kính râm đã trở thành biểu tượng cho hình ảnh một tổng thống cứng rắn của châu Âu trước áp lực từ Mỹ.

Tổng thống Pháp trong lễ đón Quốc vương Thái Lan cùng Hoàng hậu, Công chúa Thái Lan ở Điện Elysee tại Paris ngày 29/6. Ảnh: AP

Sau sự kiện ở Davos, nhu cầu mua mẫu kính của thương hiệu Henry Jullien lớn đến mức làm sập cả trang web của nhà sản xuất kính mắt Pháp này. Một nhà sản xuất vang còn tung ra mẫu rượu vang hồng với nhãn chai in hình chiếc kính phi công, một chiếc cà vạt cùng dòng chữ "For Sure" - câu nói gây chú ý của ông Macron tại diễn đàn.

Thủ tướng Anh Keir Starmer khi đó cũng ủng hộ ông Macron bằng cách đăng ảnh áp phích lấy cảm hứng từ phim Top Gun, ghép hình ông và ông Macron trong trang phục phi công tiêm kích.