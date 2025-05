Chỉ huy lữ đoàn phòng thủ mặt trận Pokrovsk nêu lý do bất ngờ bị Tổng tư lệnh thay thế

Trung tá Bohdan Shevchuk, chỉ huy Lữ đoàn số 59 chịu trách nhiệm phòng thủ ở mặt trận Pokrovsk. Ảnh: Suspilne.

“Tôi bị cách chức giữa đêm, không có thông báo từ trước. Có thể lý do là do tình hình căng thẳng ở mặt trận Pokrovsk. Lực lượng của chúng tôi không thể chống chịu nổi sức ép từ đối phương, có nguy cơ bị bao vây, nên tôi đã tự ra lệnh rút lui”, Shevchuk nói trong cuộc phỏng vấn của Đài phát thanh – truyền hình công cộng Ukraine (Suspilne).

Theo lời Shevchuk, việc rút quân là nhằm bảo toàn lực lượng và củng cố khả năng phòng thủ ở Pokrovsk, vì đây là thành phố có ý nghĩa chiến lược.

Tuy nhiên, việc lữ đoàn số 59, chịu trách nhiệm phòng thủ ở phía tây Pokrovsk tự ý rút lui, dường như không được lòng Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky và Tổng thống Volodymyr Zelensky.

“Tổng tư lệnh có thể cho rằng tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ”, Shevchuk nói, đồng thời khẳng định tình hình tại Pokrovsk hiện rất nguy cấp.

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở mặt trận thành phố Pokrovsk. Ảnh: Anadolu.

Người thay thế Shevchuk là đại tá Oleksandr Sak, từng chỉ huy Lữ đoàn cơ giới số 53 và trước đó là Lữ đoàn cơ giới số 47. Thông tin chỉ huy Lữ đoàn số 59 bị thay thế được tờ Ukrainska Pravda đưa tin vào tuần này. Theo nguồn tin, đích thân Tổng tư lệnh Syrsky ra quyết định vào khoảng ngày 15 – 16/5.

Dù vậy, phía Lữ đoàn 59 vẫn khẳng định trung tá Shevchuk vẫn có quyền chỉ huy đơn vị cho đến khi thông tin trở nên rõ ràng hơn.

Cá nhân Shevchuk nói sẵn sàng hợp tác với chỉ huy mới của lữ đoàn: “Tôi sống vì lữ đoàn này. Tôi cố gắng bàn giao kỹ lưỡng nhất để không làm gián đoạn nỗ lực phòng thủ. Đây là lực lượng nòng cốt của quân đội Ukraine và không thể để mất”.

Tình hình tại Pokrovsk đang xấu đi rõ rệt. Nga đã gia tăng sức ép tại khu vực này trong vài tuần gần đây, bất chấp tuyên bố trước đó của Tổng tư lệnh Syrsky rằng Ukraine đã ổn định được tình hình.

Quân đội Nga gần đây tạo đột phá, chỉ còn cách Pokrovsk khoảng 1 km về phía tây nam. Nguồn: Suriyak/X.

Tính đến ngày 19/5, quân đội Nga đã tạo đột phá ở phía tây Pokrovsk, kiểm soát khu dân cư Leontovychi, nơi cách thành phố khoảng 1 km. Quân đội Nga cũng liên tục kiểm soát thêm lãnh thổ Ukraine ở khu vực nằm giữa Pokrovsk và thành phố Kostyantynivka, dù tình hình chưa hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của Ukraine.

Một trong những lý do Nga tạo đột phá dường như là do sự xuất hiện của các đơn vị mới ở tiền tuyến, bao gồm đơn vị tinh nhuệ thuộc Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB).