Động đất ở Venezuela: Sân bay hư hại, nhiều nước phát cảnh báo du lịch

Ít nhất 164 người đã thiệt mạng và gần 1.000 người bị thương sau khi hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra ở miền bắc Venezuela vào ngày 24/6, gây thiệt hại nghiêm trọng tại thủ đô Caracas và bang ven biển La Guaira.

Bang La Guaira nằm gần Caracas và là cửa ngõ giao thông hàng không quan trọng của Venezuela, được cho là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Cảnh đổ nát ở sân bay quốc tế Simón Bolívar.

Bộ Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh (FCDO) đã cập nhật khuyến cáo đi lại tới Venezuela, cho biết các sân bay quốc tế của nước này tạm thời đóng cửa sau động đất.

Ngày 27/6, sân bay quốc tế Simón Bolívar của Venezuela đã nối lại một phần hoạt động, mở một đường băng bắt đầu tiếp nhận các chuyến bay chở hàng cứu trợ.

Bang La Guaira là nơi ghi nhận mức độ tàn phá nghiêm trọng nhất. Theo Reuters, các đoạn video do nhân chứng ghi lại cho thấy cảnh hỗn loạn tại sân bay khi trần nhà sụp xuống. Nhiều công trình dọc bờ biển bị phá hủy, để lại đống đổ nát ngổn ngang.

Thiệt hại cũng lan tới các khu vực gần tâm chấn, trong đó có thành phố Morón thuộc bang Carabobo. Nhiều ngôi nhà bị sập, hệ thống điện và nước bị gián đoạn.

Những người có kế hoạch đến hoặc rời Venezuela được khuyến cáo liên hệ trực tiếp với hãng hàng không, công ty lữ hành, khách sạn và cơ quan quản lý sân bay để cập nhật tình hình, bởi điều kiện giao thông có thể thay đổi nhanh chóng sau thảm họa thiên nhiên.

Bộ Ngoại giao Anh cho biết một số sân bay quốc tế tại Venezuela hiện tạm thời đóng cửa sau các trận động đất ngày 24/6, khuyến nghị những người đang ở nước này tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Cơ quan này cũng đề nghị công dân Anh bị ảnh hưởng liên hệ với chính phủ để được hỗ trợ, những người an toàn nên chủ động thông báo tình trạng của mình cho gia đình, bạn bè.

Hành khách ở sân bay hoảng loạn. Ảnh: New York Post.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ hiện vẫn duy trì cảnh báo du lịch cấp độ 3 đối với Venezuela, đó là mức "cân nhắc lại việc đi lại" do các nguy cơ về tội phạm, bắt cóc hoặc bắt giữ làm con tin, khủng bố và rủi ro về y tế.

Mặc dù cảnh báo này được ban hành trước khi xảy ra động đất, đây vẫn là yếu tố cần cân nhắc khi đánh giá mức độ an toàn và khả năng hỗ trợ khẩn cấp tại quốc gia này.

Những người đang ở Venezuela được khuyến cáo tránh xa các tòa nhà bị hư hại, không tiếp cận các khu vực có đống đổ nát, theo dõi sát thông tin từ truyền thông địa phương và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng ứng phó khẩn cấp.

Cập nhật ngày 28/6, các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, người dân có thể tiếp tục đối mặt với tình trạng mất điện, gián đoạn liên lạc, hư hỏng đường sá, hạn chế tiếp cận dịch vụ y tế và gián đoạn giao thông.

Những người có kế hoạch đến Venezuela nên chờ thông báo chính thức về việc mở lại sân bay, chuẩn bị sẵn giấy tờ và thông tin liên lạc khẩn cấp, đồng thời theo dõi cập nhật từ hãng hàng không và cơ quan lãnh sự trước khi quyết định hành trình.