Campuchia có thể đã tịch thu thiết giáp chủ lực của Thái Lan

Chuyên trang phân tích quân sự Defence Blog ngày 14/12 công bố loạt hình ảnh được cho là xe chiến đấu bộ binh BTR-3E1 bị kíp lái Thái Lan bỏ lại gần biên giới Campuchia. Phương tiện được binh sĩ Campuchia phát hiện trong trạng thái nằm nghiêng bên lề đường, sau đợt giao tranh trong khu vực.

Chiếc BTR-3E1 sau đó được lực lượng Campuchia kéo về tuyến sau. Hình ảnh cho thấy xe vẫn còn gần như nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị hư hại nặng.

Quân nhân Campuchia đứng cạnh thiết giáp BTR-3E1 Thái Lan bị bỏ lại biên giới. Ảnh: Defence Blog

Đây có thể là khí tài hạng nặng đầu tiên bị một bên thu giữ trong xung đột Campuchia - Thái Lan.

Quân đội Campuchia và Thái Lan chưa bình luận về sự việc, song hình ảnh chiếc BTR-3E1 đã được báo Khmer Times của Campuchia đăng tải.

Thái Lan ngày 14/12 cho biết ít nhất 16 binh sĩ thiệt mạng kể từ khi xung đột tái bùng phát hôm 7/12, trong khi Campuchia nói đã có 12 dân thường thiệt mạng và không công bố thương vong quân đội. Hàng trăm nghìn người Thái Lan và Campuchia sống dọc theo biên giới phải rời bỏ nhà cửa đến các trung tâm lánh nạn tạm bợ.

Thiết giáp Thái Lan được binh sĩ Campuchia kéo về tuyến sau. Ảnh: Defence Blog

BTR-3 là thiết giáp chở quân bánh lốp do Ukraine phát triển từ đầu thập niên 2000. Dòng xe này được thiết kế cho nhiệm vụ vận chuyển bộ binh, yểm trợ hỏa lực và trinh sát. Phiên bản BTR-3E1 trang bị tháp pháo điều khiển từ xa, với vũ khí chính là pháo tự động cỡ nòng 30 mm.

Thái Lan sở hữu khoảng 238 chiếc BTR-3, gồm xe chiến đấu bộ binh BTR-3E1 và xe thiết giáp mang tên lửa chống tăng BTR-3RK. Đây là mẫu thiết giáp chủ lực của lục quân Thái Lan, chiếm gần một nửa tổng số lượng xe chiến đấu bộ binh trong biên chế lực lượng này.