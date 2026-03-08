Quan chức an ninh Iran cảnh báo Mỹ sẽ phải ‘trả giá đắt’

Ông Ari Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran

Vị quan chức hàng đầu về an ninh của Iran cho rằng Mỹ và Israel muốn “làm tan rã” Iran về cơ bản. Ông Larijani cáo buộc Washington cố gắng lặp lại chiến lược ở Venezuela, nhưng cho rằng giới chức Mỹ “không hiểu gì về Tây Á”, đặc biệt là Iran.

Ông cũng cho biết Mỹ hy vọng “sẽ tấn công, chiếm quyền kiểm soát và kết thúc cuộc chiến”, nhưng giờ đang “mắc kẹt”.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel tại Iran đang diễn ra “rất thuận lợi”. Hôm 6-3, ông Trump gọi kết quả của chiến dịch quân sự là “tuyệt vời”, đồng thời cho biết Mỹ đã tiêu diệt 42 tàu hải quân.

Quân đội Israel cũng thông báo đã không kích sân bay Mehrabad tại Thủ đô Tehran của Iran. Israel tuyên bố đã phá hủy 16 máy bay của Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Đây là đơn vị đảm nhận các nhiệm vụ đặc biệt bên ngoài Iran.

Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran cho biết, kể từ khi xung đột nổ ra đã có 1.332 dân thường thiệt mạng. Xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong bối cảnh Iran tiếp tục nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự và các cơ sở khác của Mỹ tại các nước vùng Vịnh.

Theo NHK