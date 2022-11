BQP Nga: 87.000 quân dự bị tham chiến, tiết lộ chiến thuật làm suy yếu lực lượng Ukraine

Thành phố Kiev bị tập kích tên lửa hôm 31/10 (ảnh: CNN)

“Tổng cộng khoảng 87.000 lính dự bị đã tới Ukraine tham chiến. Tại đây, họ sẽ nhận được các bài huấn luyện bổ sung và làm quen với đơn vị mới”, ông Shoigu phát biểu hôm 1/11.

“Chúng tôi tập trung huấn luyện cho các binh sĩ kỹ năng chiến đấu trên thực địa, khả năng sử dụng hệ thống thông tin liên lạc, dẫn đường và trinh sát”, ông Shoigu nói thêm.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, hơn 3.000 quân nhân Nga có kinh nghiệm chiến đấu ở Ukraine đang huấn luyện bổ sung cho lính dự bị.

“Việc huấn luyện bổ sung được giao cho lính tăng thiết giáp, xạ thủ pháo binh, lính bắn tỉa và các chuyên gia điều khiển vũ khí, máy bay không người lái, tác chiến điện tử”, ông Shoigu nói.

Ông Shoigu nhấn mạnh, quân đội Nga đang làm suy giảm tiềm lực quân sự của lực lượng Ukraine một cách hiệu quả, bằng cách tấn công vào những cơ sở hạ tầng quan trọng.

“Chúng tôi tiếp tục tấn công và phá hủy các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine bằng vũ khí chính xác cao. Điều này khiến tiềm lực quân sự của đối phương suy giảm. Các biện pháp bổ sung cũng được thực hiện để tránh thương vong gây ra cho dân thường”, ông Shoigu nói.

Trước đó, hôm 31/11, Nga đã mở cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn nhằm vào hạ tầng quân sự và năng lượng Ukraine. Phía Kiev cho hay, quân đội Nga phóng hơn 50 tên lửa.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cáo buộc, lực lượng Kiev có thể khiến nhiều dân thường thương vong khi liên tục tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia.

“Quân đội Ukraine không ngừng pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân và các điểm phân phối viện trợ nhân đạo. Họ cố tình tấn công vào những nơi tập trung đông dân thường”, ông Shoigu nói.

Ông Shoigu nhấn mạnh, trong 10 ngày qua, lực lượng Nga đã “đánh chặn hơn 200 rocket bắn từ hệ thống HIMARS”.

Lính xe tăng Ukraine ở tiền tuyến Kherson (ảnh: CNN)

Trong một diễn biến có liên quan, hôm 1/11, ông Kirill Stremousov – phó lãnh đạo Kherson do Nga bổ nhiệm – cho hay, lực lượng Ukraine tấn công dữ dội vào quận Beryslav (Kherson) nhưng bị đẩy lui.

“Hơn 70 binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu”, ông Stremousov nói.

Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam Ukraine cũng xác nhận có giao tranh khốc liệt ở quận Beryslav.

Theo Reuters, giao tranh ở khu vực miền nam Ukraine chủ yếu tập trung vào khu vực phía Tây sông Dnepr. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, chính quyền do Nga bổ nhiệm ở Kherson đã ra lệnh mở rộng phạm vi sơ tán dân thường.

Ông Vladimir Saldo, lãnh đạo Kherson do Nga bổ nhiệm, thông báo, người dân ở 7 khu định cư thuộc Kherson sẽ được sơ tán tới nơi an toàn. Lý do được đưa ra là: “Quân đội Ukraine có thể sử dụng biện pháp bị cấm và trạm thủy điện Kakhovka có nguy cơ bị tập kích tên lửa, gây lũ lụt diện rộng”.

Tuần trước, quân đội Nga và chính quyền do Nga bổ nhiệm ở Kherson đã sơ tán khoảng 70.000 dân.

