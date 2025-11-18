Ukraine: Bị chặn xe, người đàn ông rút lựu đạn kích nổ

Hiện trường vụ nổ ở thành phố Rudky, vùng Lviv, miền tây Ukraine. Ảnh: Unn.ua.

Theo thông tin của cơ quan chức năng, tài xế điều khiển chiếc xe nhãn hiệu Alfa Romeo, có dấu hiệu vi phạm giao thông. Khi lực lượng tuần tra tiếp cận để làm việc, hai bên xảy ra tranh cãi rồi người đàn ông rút lựu đạn kích nổ.

Nhà hoạt động chống tham nhũng Ukraine Ivan Sprynskyi cho biết, người đàn ông bị thương là quân nhân đang bị truy tìm vì tự ý rời đơn vị (AWOL). Thông tin này cũng được truyền thông Ukraine đăng tải.

Sprynskyi nói đây không phải là vụ chặn xe đơn thuần mà tổ tuần tra cảnh sát đi cùng hai sĩ quan tuyển quân. Lực lượng cảnh sát quân sự trước đó bị cáo buộc đòi hối lộ để xóa quân nhân này khỏi danh sách truy tìm.

Theo nhà hoạt động Sprynskyi, quân đội Ukraine cùng cơ quan phản gián được cho là gây sức ép buộc người đàn ông giữ im lặng.

Trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt tình trạng đào ngũ, trốn tránh lệnh gọi nhập ngũ và các vụ vượt biên tăng cao, sự việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về sức ép tuyển quân ngày càng lớn trong xung đột.