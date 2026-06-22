Bị ông Trump đe dọa giữa lúc đàm phán, phái đoàn Iran đáp trả

"Chúng tôi có thể tiếp quản eo biển Hormuz nếu cần thiết. Nếu Iran không đạt thỏa thuận với Mỹ, chúng tôi sẽ thu phí tại tuyến hàng hải này", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/6 trả lời phỏng vấn Fox News.

Ông cảnh báo sẽ nối lại các cuộc ném bom vào Iran và dường như đe dọa phái đoàn Iran đang đàm phán với Mỹ tại Thụy Sĩ.

"Tôi đã nói với quan chức Iran rằng nếu đóng eo biển Hormuz thì các ông sẽ không còn đất nước. Các ông thậm chí không thể trở về nước mình được nữa", Tổng thống Mỹ nói thêm, thêm rằng ông tin Mỹ có thể trở thành "thiên thần bảo hộ" của eo biển và kiểm soát 20% lượng dầu mỏ đi qua đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại căn cứ Andrews, bang Maryland ngày 19/6. Ảnh: AP

Trong bài đăng trên mạng xã hội, người đứng đầu Nhà Trắng tiếp tục cảnh báo Iran về các lực lượng ủy nhiệm của nước này ở Lebanon.

"Iran phải lập tức ngừng sử dụng lực lượng ủy nhiệm được trả lương cao của họ ở Lebanon để gây rối. Nếu họ không làm vậy, Mỹ sẽ một lần nữa giáng đòn rất mạnh vào Iran, như chúng tôi đã làm tuần trước, nhưng còn dữ dội hơn thế nữa", ông Trump cho hay.

Phái đoàn Iran đang tham gia đàm phán tại Thụy Sĩ đã đưa ra tuyên bố phản đối chính thức với phía Mỹ sau lời đe dọa của ông Trump. "Phái đoàn đang cân nhắc các phương án đáp trả phù hợp trước những lời đe dọa gần đây của ông Donald Trump", Press TV đăng trên X.

Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ không nên đe dọa Tehran, đồng thời tuyên bố "các lực lượng vũ trang của chúng tôi sẵn sàng đáp trả".

"Chẳng lẽ Mỹ không nghĩ nếu đe dọa có tác dụng thì họ đã không rơi vào tình trạng bế tắc như hôm nay? Chúng tôi không bận tâm tới những lời đe dọa từ Mỹ", ông Ghalibaf nói. "Tốt hơn hết Mỹ nên thận trọng hơn trong phát ngôn. Dù họ nói gì đi nữa, chúng tôi mới là bên hành động".

Tasnim sau đó dẫn nguồn tin cho biết phái đoàn Iran đã rời địa điểm đối thoại để phản đối phát biểu của Tổng thống Mỹ.

Phái đoàn đàm phán Iran tại Thụy Sĩ ngày 21/6. Ảnh: AFP

Phái đoàn Mỹ do Phó tổng thống JD Vance dẫn đầu và các đại diện của Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn dắt đang đàm phán tại khu nghỉ dưỡng trên núi Burgenstock, Thụy Sĩ, với sự tham gia của đại diện từ hai nước trung gian là Pakistan và Qatar.

"Tổng thống Trump đã yêu cầu chúng tôi lật sang chương mới, thay đổi mối quan hệ giữa Mỹ với Iran", ông Vance phát biểu trước khi bắt đầu đối thoại.

Đàm phán diễn ra trong bối cảnh Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Lebanon. "Không thể bước vào giai đoạn đàm phán để đạt được thỏa thuận cuối cùng nếu chiến sự không chấm dứt trên mọi mặt trận", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei đăng trên X.

Theo truyền hình nhà nước Iran, chương trình hạt nhân của Tehran không được đề cập trong vòng đàm phán đầu tiên kéo dài 80 phút. Thay vào đó, trọng tâm là việc thực hiện bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington, cũng như tình hình ở Lebanon.