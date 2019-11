Báo Nga: Việt Nam mua lô hàng lớn súng trường bắn tỉa T-5000

Thứ Tư, ngày 27/11/2019 18:00 PM (GMT+7)

Loại súng này có thể được sử dụng trong các lực lượng đặc nhiệm, các lực lượng thực thi pháp luật, lính bắn tỉa trong quân đội...

Súng bắn tỉa T-5000 (ảnh Wikipedia).

Việt Nam đã mua lô hàng lớn súng trường T-5000 của Nga, ông Vladimir Zlobin, Giám đốc điều hành ORSIS (“Promtechnology”), cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo Sputnik của Nga.

ORSIS T-5000 (tên tiếng Nga: ОРСИС Т-5000) là loại súng bắn tỉa có độ chính xác cao do nhà máy ORSIS thuộc tập đoàn GK Promtechnologyy tại Moscow chế tạo.

T-5000 được giới thiệu lần đầu trong Triển lãm vũ khí xuất khẩu Nga năm 2011. Loại súng này có thể được sử dụng trong các lực lượng đặc nhiệm, các lực lượng thực thi pháp luật, các lính bắn tỉa trong quân đội hay dùng để săn bắn thể thao.

T-5000 sử dụng thiết kế thoi nạp đạn trượt lên đạn bằng tay cũng như thoi nạp đạn xoay với hai móc khóa viên đạn cố định vào vị trí. Súng có thể được làm thích hợp với người thuận tay phải hoặc tay trái tùy theo yêu cầu.

Hai phiên bản chính của loại súng này sử dụng loại đạn 7.62x51mm (.308 Win) cho tầm bắn ngắn và loại đạn .338 Lapua Magnum (8.6x70mm) cho tầm xa.

Các chi tiết của súng được làm bằng thép không gỉ, nòng súng được gắn một cách tự do và được khắc rãnh bên ngoài để tăng khả năng tản nhiệt, đầu nòng súng có tích hợp bộ phận chống giật nhưng có thể tháo ra để gắn bộ phận chống giật khác hiệu quả hơn nếu có.

Báng súng có thể điều chỉnh chiều dài và chiều cao để phù hợp với xạ thủ.

Hộp đạn của súng có thể chứa từ 5 đến 10 viên và làm bằng nhôm ép. Nút khóa an toàn nằm ở phía sau ngay trên thoi nạp đạn với ba chế độ là: Bắn, an toàn và an toàn khóa cố định thoi nạp đạn.

Súng không có điểm ruồi nhưng có thanh răng để có thể gắn các loại ống nhắm khác nhau. Súng có thể gắn thêm chân chống và các bộ phận khác để xạ thủ có thể tác chiến dễ dàng hơn.

T-5000 đã được các đội bắn tỉa của Nga thử nghiệm ngoài trường bắn và cho kết quả là khá chính xác với độ lệch không quá 0,3 MOA (1 MOA = 1/60 độ) trong khoảng cách 300 m và kết quả này được trình lên chính phủ Nga để xem xét như một thử nghiệm trong nỗ lực đưa loại súng vào sử dụng.

