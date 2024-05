Bạo loạn bùng lên trên lãnh thổ hải ngoại của Pháp

Lực lượng an ninh Pháp làm nhiệm vụ ở vùng lãnh thổ New Caledonia.

Theo CNN, ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong cuộc bạo loạn ở vùng lãnh thổ New Caledonia thuộc Pháp. Đây là cuộc bạo loạn tồi tệ nhất ở vùng lãnh thổ này kể từ năm 1980. Tại thủ đô Noumea, nhà chức trách đã ban hành lệnh giới nghiêm, đóng cửa sân bay. Nhà chức trách cũng cấm người dân tụ tập, mang vũ khí và cấm bán đồ uống có cồn.

Đây là đợt bùng phát căng thẳng chính trị vốn đã âm ỉ trong nhiều năm do một bộ phận người Pháp ủng hộ chính phủ và phía bên kia là những người bản địa có xu hướng đòi độc lập.

Cuộc biểu tình biến thành bạo lực kể từ ngày 13/5 sau khi Quốc hội Pháp ở cách New Caledonia khoảng 16.000km, bỏ phiếu về việc thay đổi hiến pháp vùng lãnh thổ hải ngoại, trao cho công dân Pháp sống ở New Caledonia nhiều quyền lợi hơn. Hôm 14/5, nghị quyết được thông qua ở Quốc hội Pháp với số phiếu thuận áp đảo.

"Trong hai ngày qua, chúng ta đang chứng kiến làn sóng bạo lực chưa từng có trong 30 năm ở New Caledonia", Denise Fisher, một cựu quan chức Úc từng làm việc ở vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp, nói với CNN. "Giai đoạn bình yên kéo dài 30 năm đang đi đến hồi kết".

"Người bản địa Kanak phản đối cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội Pháp vì cho rằng họ cũng cần có quyền được lên tiếng, đòi quyền lợi", ông Fisher nói.

New Caledonia là hòn đảo nằm ở phía nam Thái Bình Dương, gần với Úc.

Phe chủ trương đòi độc lập nói chính phủ Pháp đang cố gắng củng cố sự cai trị ở hòn đảo thuộc phía nam Thái Bình Dương. Bộ Nội vụ Pháp hôm 15/5 nói 1.800 cảnh sát Pháp đang ổn định trật tự ở New Caledonia và thêm 500 người sẽ được điều động tới hòn đảo trong vài giờ tới.

Tình trạng khẩn cấp cho phép lực lượng an ninh Pháp đột kích nhà dân, lục soát và bắt giữ các nghi phạm. New Caledonia là vùng lãnh thổ bán tự trị thuộc Pháp và Paris vẫn duy trì quyền kiểm soát trực tiếp.

Hôm 15/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi bình tĩnh, mời các lãnh đạo chính trị ở New Caledonia của cả hai phe ủng hộ và phản đối độc lập tới Paris "gặp trực tiếp".

Trong vài năm qua, Pháp không chỉ có nguy cơ đánh mất ảnh hưởng ở châu Phi trước sự cạnh tranh của Nga mà còn cả ở vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Thái Bình Dương trước sự cạnh tranh của Mỹ và Trung Quốc.

"Chính phủ Pháp đang đối mặt khó khăn. Paris đã xác định toàn bộ khu vực châu Á - Thái Bình Dương mang ý nghĩa quan trọng", ông Fischer nói.

Hiện tại, hơn 140 người quá khích đã bị lực lượng an ninh Pháp ở New Caledonia bắt giữ. Ít nhất 60 cảnh sát Pháp bị thương do đụng độ với người biểu tình.

Trong một động thái xoa dịu, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal nói chính phủ sẵn sàng mời các lãnh đạo phe chủ trương độc lập ở New Caledonia tới Paris để đàm phán về những thay đổi.

"Điều quan trọng là sự hòa giải. Đối thoại là quan trọng. Đó là việc tìm kiếm một giải pháp chung", ông Attal nói.

