Ảnh vệ tinh hé lộ tình trạng mới của tàu chiến Triều Tiên sau sự cố hạ thủy

Tàu chiến Triều Tiên đã được dựng thẳng đứng trở lại, một phần nằm trên bờ, phần còn lại vẫn ở trên mặt nước. Ảnh: 38 North.

Trang 38 North – chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên – ngày 2/6 công bố ảnh vệ tinh do Airbus Defense and Space chụp tại xưởng đóng tàu Chongjin, cho thấy tàu chiến đã trở lại trạng thái thẳng đứng. Dù có mây che phủ nhẹ, sàn đáp trực thăng ở phần đuôi và tổng thể hình dáng con tàu có thể nhận diện rõ hơn so với trước.

Đây là tàu khu trục thứ hai mà Triều Tiên hạ thủy thuộc lớp Choe Hyon, sau khi chiếc đầu tiên ra mắt chính thức hồi tháng 4. Với lượng giãn nước ước tính khoảng 5.000 tấn và được trang bị hàng chục bệ phóng tên lửa, đây là một trong những tàu chiến lớn và được trang bị mạnh nhất của Triều Tiên.

Trước đó, ảnh vệ tinh chụp hôm 29/5 cũng từ Airbus cho thấy công nhân đang kéo dây thừng từ bến tàu để cố gắng dựng tàu lại theo cách thủ công. Khoảng 30 phao nổi hoặc túi khí được sử dụng để hỗ trợ giữ ổn định.

Ảnh chụp tàu chiến Triều Tiên trước khi gặp sự cố hạ thủy. Ảnh: Maxar.

Nguyên nhân sự cố vẫn chưa được xác định cụ thể, nhưng 38 North cho rằng hệ thống hạ thủy có thể đã gặp trục trặc ở phần mũi tàu, khiến phần đuôi trượt xuống nước và dẫn đến lật tàu. Trong ảnh vệ tinh cuối tháng 5, khu vực mũi tàu có dấu hiệu bị hư hỏng.

Triều Tiên từng tuyên bố tàu không bị hư hại nghiêm trọng. Theo hãng thông tấn KCNA ngày 23/5, kiểm tra dưới nước và bên trong không phát hiện lỗ thủng dưới đáy tàu, thân tàu bên phải chỉ bị xước nhẹ và một lượng nhỏ nước tràn vào phần đuôi qua đường cứu hộ. Tuy nhiên, giới quan sát phương Tây tỏ ra nghi ngờ với đánh giá này.

Tàu chiến Triều Tiên gặp sự cố bị lật sau khi hạ thủy. Ảnh: Airbus.

Báo cáo của KCNA cũng dẫn lời các chuyên gia trong nước nhận định việc dựng lại tàu chỉ mất 2–3 ngày, và việc phục hồi thân tàu cần khoảng 10 ngày. Đến ngày 23/5, ảnh vệ tinh cho thấy tàu đã được phủ bạt xanh và nối với bến tàu bằng hai cáp thép, cho thấy công tác cứu hộ đang dần hình thành.

Dù việc đưa tàu về trạng thái thẳng đứng là một bước tiến đáng kể, quá trình sửa chữa tiếp theo có thể sẽ rất phức tạp, nhất là khi tàu đang trong tình trạng một phần nằm trên bờ, phần còn lại vẫn ở trên mặt nước. Ngoài ra, do xưởng Chongjin không có ụ nổi phù hợp, việc di chuyển tàu đi nơi khác hoặc tiến hành sửa chữa có thể cần sự trợ giúp của nước ngoài.