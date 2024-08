Ảnh vệ tinh hé lộ Israel định hiện diện quân sự lâu dài ở Gaza

Hình ảnh nguyên trạng vào tháng 11/2023. Ảnh: Forensic Architecture

Theo Sky News, hình ảnh vệ tinh thu thập trong nhiều tháng đã cho thấy một hành lang mới ở bắc Gaza đã được thiết lập. Hành lang này rộng gần một km ở một số nơi và kéo dài từ biên giới Gaza với Israel cho tới rìa thị trấn Beit Hanoun.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã san phẳng đất nông nghiệp, vườn cây ăn quả và các tòa nhà để tạo hành lang, cho phép IDF một số quyền tự do di chuyển trong khi ngăn người Gaza tiếp cận nhà của họ, nhiều ngôi nhà trong số đó không còn tồn tại.

Các nhà phân tích của nhóm nghiên cứu Forensic Architecture (Kiến trúc pháp y) có trụ sở tại London, là đơn vị đã tổng hợp các phát hiện, tin rằng đây là một phần chiến lược dài hạn của Israel.

Đến tháng 1/2024, IDF đã giải phóng mặt bằng và dường như đang xây dựng một con đường mới. Ảnh: Forensic Architecture

Bà Samaneh Moafi thuộc nhóm nghiên cứu này cho hay: " Điều này đáng báo động vì trong lịch sử chiếm đóng của Israel, các hành lang được sử dụng để phân mảnh các vùng lãnh thổ của người Palestine, đặc biệt là ở Bờ Tây. Các hành lang thực chất là các kỹ thuật phân mảnh và tách biệt thuộc địa, được dùng để ngăn chặn cư dân trở về".

Israel đã kiểm soát hai hành lang chiến lược ở Gaza: hành lang Netzarim chia đôi Dải Gaza từ đông sang tây, cắt đứt phía bắc Gaza khỏi phía nam và hành lang Philadelphi chạy dọc theo biên giới phía nam Gaza với Ai Cập đến Biển Địa Trung Hải.

Đến tháng 6, IDF đã tạo lập một hành lang rộng hơn 900m. Ảnh: Forensic Architecture

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhiều lần từ chối rút quân đội Israel khỏi hành lang Philadelphi vì lo ngại Hamas sẽ cố gắng tái vũ trang qua tuyến đường đó. Trong khi đó, Hamas đã nhấn mạnh rằng IDF phải rút lui. Ngoài ra, ông Netanyahu muốn duy trì lực lượng Israel dọc theo hành lang Netzarim để ngăn chặn các chiến binh Hamas di chuyển vào trong Gaza.

Sự hiện diện liên tục của IDF tại những khu vực này là một trong những lý do chính khiến các bên chưa thể thống nhất ngừng bắn. Tối 29/8, nội các an ninh Israel đã bỏ phiếu ủng hộ việc duy trì sự hiện diện quân sự tại hàng lang Philadelphi, dù một số quan chức an ninh Israel đã tư vấn cho Thủ tướng về việc rút quân một phần.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]