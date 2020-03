Ảnh: Bên trong tâm dịch New York của Mỹ

Chủ Nhật, ngày 29/03/2020 20:30 PM (GMT+7)

Mỹ hiện đang là quốc gia có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất thế giới với 123.750 trường hợp và 2.227 người tử vong vì virus. New York – trung tâm tài chính và cũng là tâm dịch Covid-19 của Mỹ đã ghi nhận tổng cộng hơn 53.000 ca nhiễm với hơn 500 người tử vong.

Ngày 29.3, Tổng thống Mỹ - ông Donald Trump đã từ chối lệnh cách ly kiểm dịch đối với New York mà thay vào đó là một khuyến cáo hạn chế du lịch đối với người dân New York.

Dưới dây là những hình ảnh ghi lại cuộc sống của người dân cũng như cuộc chiến với Covid-19 bên trong New York - thành phố không bao giờ ngủ:

Các bác sĩ mặc đồ bảo hộ bên trong một chiếc lều dựng ngoài Trung tâm bệnh viện Brooklyn, New York. Đây là nơi chuyên xét nghiệm bệnh nhân nhiễm Covid-19 (ảnh: Reuters)

Giường bệnh tại một bệnh viện tạm được chuyển đổi từ Trung tâm Hội nghị Jacob K. Javits ở New York (ảnh: Reuters)

Một bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 có biểu hiện nặng đang được đưa nhập viện (ảnh: Reuters)

Dòng chữ THANK YOU rất lớn được dựng tại hàng rào của Bệnh viện Elmhurst ở Queens, New York, bên ngoài là một người vô gia cư đang ngủ (ảnh: Reuters)

Một nhân viên y tế nhận được hộp cà phê miễn phí từ các nhân viên của Starbucks ở Manhattan, New York. Các nhân viên y tế và y bác sĩ tại Mỹ đang nhận được rất nhiều tình cảm của người dân (ảnh: Reuters)

Hàng dài người đang xếp hàng để chờ được xét nghiệm Covid-19 tại Bệnh viện Elmhurst ở Queens hôm 26.3. Khan hiếm bộ dụng cụ xét nghiệm đang là tình trạng chung tại Mỹ khi có quá nhiều người dân muốn được kiểm tra sức khỏe (ảnh: Reuters)

Công nhân đang xây dựng một nhà xác tạm thời cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở phía sau một bệnh viện tại Manhattan hôm 25.3 (ảnh: Reuters)

Xe tải đông lạnh được huy động để làm nhà xác tạm tại New York (ảnh: Reuters)

Thống đốc New York – ông Andrew Cuomo, phát biểu trước hàng đống vật tư y tế trong cuộc họp báo tại Trung tâm Hội nghị Jacob K. Javits, New York. Ông Andrew Cuomo cho biết, New York đang rất cần thêm máy thở (ảnh: Reuters)

Các binh sĩ Mỹ được huy động để xây dựng bệnh viện tạm tại New York phải ngồi cách xa nhau tối thiểu 1,5 mét (ảnh: Reuters)

Một người đàn ông đeo mặt nạ phòng độc đang chờ được xét nghiệm tại New York (ảnh: Reuters)

Quầy bán thuốc ở New York được trang bị tấm màng bảo vệ (ảnh: Reuters)

Nhiều hàng quán tại New York đã đóng cửa do lo ngại lây lan Covid-19 (ảnh: Reuters)

Những người vô gia cư và người nghèo đang xếp hàng để chờ được cung cấp bữa ăn miễn phí. Họ là những người dễ tổn thương nhất bởi dịch bệnh (ảnh: Reuters)

Đường phố tại New York gần như không có người trong dịch bệnh (ảnh: Reuters)

