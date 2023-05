An ninh tại Điện Kremlin nghiêm ngặt ra sao?

Tối 2-5 (giờ Nga), các quan chức Nga cáo buộc Ukraine đã sử dụng 2 máy bay không người lái (UAV) nhắm mục tiêu tấn công vào Điện Kremlin (thủ đô Moscow) - nơi có chỗ ở và văn phòng làm việc của Tổng thống Vladimir Putin.

Dù phía Ukraine phủ nhận đứng sau vụ tấn công nhưng Moscow vẫn nổi giận, cho đó là “hành động khủng bố” nhằm “ám sát Tổng thống Liên bang Nga” và cam kết sẽ đáp trả.

Theo tờ The New York Times, dưới an ninh nghiêm ngặt của Điện Kremlin, việc tấn công Tổng thống Putin là khó xảy ra.

Lâu này, ông Putin luôn hoạt động trong giới hạn của một “bong bóng an ninh” chặt chẽ, và thậm chí còn nghiêm ngặt hơn trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

Các khu vực liền kề với Điện Kremlin, đặc biệt là Quảng trường Đỏ, thường xuyên đóng cửa với công chúng.

Khu phức hợp điện Kremlin nằm ở trung tâm thủ đô Moscow (Nga) là nơi ở chính thức và văn phòng làm việc chính của Tổng thống Nga. Ảnh: EPA

Trong vài năm qua, UAV đã bị cấm bay qua Điện Kremlin và cả khu vực xung quanh. Lực lượng an ninh triển khai các thiết bị đặc biệt để hạ gục bất kỳ thiết bị bay nào đi vào khu vực.

Ngoài ra, Cơ quan Bảo vệ Liên bang (FSO) - một cơ quan cảnh vệ chuyên bảo vệ Tổng thống Nga - hiếm khi xác nhận nơi ở của ông Putin hay tiết lộ về các hoạt động của ông. Mỗi khi tổng thống rời khỏi hoặc trở về Điện Kremlin, FSO sẽ chặn các con đường gần đó để hạn chế các phương tiện giao thông khác.

The New York Times dẫn lời một cựu nhân viên FSO đã đào tẩu nói rằng “ngay cả khi ông Putin có vẻ như đang ở trong Điện Kremlin, thì ông ấy cũng có thể không thực sự ở đó”.

Người này kể rằng Tổng thống Nga đã thành lập các văn phòng giống hệt nhau ở nhiều địa điểm trong Điện Kremlin, tất cả đều được bày trí giống nhau đến từng chi tiết, cả bàn làm việc và tranh treo tường cũng giống nhau.

“Các báo cáo chính thức của Nga đôi khi nói rằng ông Putin ở chỗ này, nhưng thực ra ông ấy lại ở một chỗ khác” - cựu nhân viên FSO nói thêm.

Bên cạnh đó, theo The New York Times, các biện pháp an ninh xung quanh Điện Kremlin cũng có thể làm xáo trộn hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Nga có thể tạo ra các tín hiệu định vị toàn cầu giả mạo nhằm che giấu vị trí của Tổng thống Putin. Tín hiệu GPS của Điện Kremlin đôi khi “nhảy loạn xạ” hoặc được định vị ở vị trí cách xa hàng chục km so với vị trí ngoài đời thực.

Phát biểu sau vụ UAV tấn công, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng ông Putin không ở trong Điện Kremlin lúc sự việc xảy ra. Tổng thống Nga hiện đang ở dinh tổng thống ở quận Novo-Ogaryovo, phía tây thủ đô Moscow.

Các phương tiện truyền thông Nga đưa tin kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, ông Putin đã dành nhiều thời gian hơn ở dinh thự tại quận Novo-Ogaryovo và một khu nhà khác ở một vùng nông thôn phía đông bắc Moscow.

Gần đây, ông Putin đã công khai nhắc đến sự tồn tại của một căn hộ riêng: “Tôi có một căn hộ và dành nhiều thời gian làm việc cũng như thường xuyên ngủ lại ở đó”.

Theo truyền thông Nga, khuôn viên rộng lớn của Điện Kremlin dù có nơi ở chính thức của tổng thống nhưng nó mang tính chất nghi lễ hơn là thực tế.

