8 màu sắc mang lại may mắn trong năm Nhâm Dần 2022

Thứ Bảy, ngày 29/01/2022 09:14 AM (GMT+7) Chia sẻ

Nhiều người rất coi trọng việc lựa chọn hoặc phối hợp màu sắc trong năm mới, với ước vọng về một sự mới mẻ, tươi tắn và may mắn ngày đầu năm. Vậy năm Nhâm Dần 2022, bạn nên chọn màu sắc nào?

Trang Woman's Day đã có những gợi ý về màu sắc được cho là sẽ thịnh hành hoặc mang lại tinh thần tươi vui cho năm mới Nhâm Dần 2022.

Đỏ - May mắn: Trong văn hóa Trung Quốc cũng như Việt Nam, đỏ là màu đi liền với may mắn. Đó là lí do trong các đám cưới hay phong bao lì xì, màu đỏ thường là màu chủ đạo.

Trắng - Khởi đầu mới: Nếu bạn đang mơ về việc có một khởi đầu tươi mới, sáng sủa trong năm 2022, mặc đồ màu trắng sẽ là lựa chọn tốt nhất. Màu trắng được quan niệm gắn với khởi đầu mới, sự tinh khiết và tươi mới. Vì vậy, chọn màu trắng chào năm mới sẽ là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Vàng - Thịnh vượng: Màu vàng cũng là một lựa chọn tốt để chào đón năm mới vì đây là màu tượng trưng cho sự thịnh vượng, giàu sang.

Bạc - Công việc suôn sẻ: Màu bạc thường đi liền với những thứ được trang trí công phu, tinh xảo và thanh lịch. Đây cũng là màu đại diện cho công việc suôn sẻ, thành công.

Tím: Quyền lực và tham vọng: Ít ai biết rằng, màu tím là màu thường gắn liền với đêm giao thừa. Ngoài ra, nó còn là màu liên quan tới hoàng gia và quyền lực.

Xám kết hợp với Vàng - Sự bền bỉ: Theo trang Good Housekeeping, sự kết hợp giữa màu xám và màu vàng có thể là một lựa chọn tốt cho năm mới 2022. Đây là 2 màu tượng trưng cho sự bền bỉ và tích cực. Hai màu này cũng được lựa chọn là màu may mắn trong năm 2021.

Xanh lá - Sự phát triển và năng lượng: Xanh lá được xem là một lựa chọn gây ngạc nhiên trong dịp năm mới 2022, nhưng lại được xem có thể giúp bạn có cảm xúc tốt. Theo trang Colors Explained, màu xanh lá tượng trưng cho sự hài hòa, phát triển và tràn đầy năng lượng. Nếu bạn muốn những thứ tích cực và sự mới lạ, tại sao không thử chọn đồ có màu xanh lá?

Vàng kết hợp bạc - Thành công: Sự kết hợp giữa màu vàng và màu bạc trong năm mới là cách tuyệt vời để thể hiện sự sang trọng, thành công và quyến rũ. Ngoài ra, việc sử dụng màu vàng và màu bạc cũng tạo tâm thế cho mọi người về một năm suôn sẻ về tài chính, theo trang Woman's Day.

