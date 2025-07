Đối phó bão số 3, Hà Nội có thể sơ tán dân, tạm dừng 2 tuyến Metro

Ráo riết chằng néo máy bay phòng bão số 3 Nhằm ứng phó với bão số 3, các sân bay như Nội Bài, Vân Đồn đang ráo riết thực hiện các biện pháp chằng néo phương tiện, trang thiết bị phục vụ bay. Theo đại diện sân bay Nội Bài, ngay từ đầu giờ chiều 21/7, các đơn vị tại cảng đã đồng loạt triển khai các biện pháp phòng, chống bão nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện và hoạt động bay trong mọi tình huống thời tiết bất lợi. Chằng néo máy bay tại sân bay Nội Bài chiều 21/7. Ảnh: Phan Công Các đơn vị đã tiến hành kiểm tra hệ thống thoát nước, gia cố trang thiết bị, chằng néo máy bay, phương tiện ngoài trời, đảm bảo an toàn khu vực khai thác và sẵn sàng lực lượng ứng trực 24/7. Tương tự, tại sân bay Vân Đồn – nơi dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão – cũng đã triển khai hàng loạt biện pháp phòng chống. Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện sân bay Vân Đồn cho biết, các phương tiện, trang thiết bị phục vụ bay được chỉ đạo chằng néo, tập kết vào vị trí đảm bảo an toàn. Các đài trạm khu bay, cửa nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ cũng đã được kiểm tra, gia cố kỹ lưỡng đề phòng mưa lớn và gió giật mạnh. Cập nhật mới nhất từ Cục Hàng không Việt Nam, trong hai ngày 21 và 22/7, tổng cộng có 48 chuyến bay nội địa và quốc tế bị chậm, chuyển hướng hoặc hủy do ảnh hưởng của bão. Số hành khách bị ảnh hưởng lên tới 7.686 người. Cụ thể tại sân bay Cát Bi, từ 23h ngày 21/7 đến 16h ngày 22/7, chặng nội địa có 9 chuyến bị delay/chuyển hướng, 27 chuyến hủy, chặng quốc tế có 6 chuyến hủy, 6.762 hành khách bị ảnh hưởng. Tại sân bay Nội Bài, từ 10h-19h ngày 22/7, có 4 chuyến bay nội địa phải delay/chuyển hướng, 624 hành khách bị ảnh hưởng. Sân Bay Vân Đồn từ 19h ngày 21/7 đến 10h sáng 22/7 có 2 chuyến bay nội địa phải hủy, 300 hành khách bị ảnh hưởng.