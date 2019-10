39 người chết ở Anh: Tiết lộ quan hệ giữa 'ông trùm' tên Truong và nữ chúa 'đầu rắn'

Thứ Năm, ngày 31/10/2019 10:40 AM (GMT+7)

Người đàn ông bí ẩn tên Truong được cho là đang bị công an truy lùng vì liên quan đến vụ 39 người chết trong xe container ở Anh. Truong được cho là ông trùm đường dây đưa người Việt ra nước ngoài lao động và có mối quan hệ mật thiết với chị Ping - nữ chúa băng đảng "đầu rắn" ở Trung Quốc.

Nữ chúa của băng đảng "đầu rắn" chị Ping (ảnh phải) được cho là có mối liên hệ mật thiết với ông trùm đường dây buôn người Việt Nam tên Truong.

Thông tin người đàn ông Việt Nam bí ẩn tên Truong đang bị công an truy lùng được báo Anh Mirror công bố. Theo đó, Truong được cho là ông trùm của đường dây đưa người Việt ra nước ngoài lao động bất hợp pháp và phải chịu trách nhiệm trong vụ 39 người chết trong xe container ở Anh.

Đến nay, thông tin về người đàn ông bí ẩn này vẫn rất nhỏ giọt. Truong được cho là một triệu phí vì đã bỏ túi hàng triệu bảng Anh từ những gia đình nghèo ôm mộng đổi đời ở trời Tây.

Theo trang news.com.au của Úc, ông trùm người Việt này đã bắt tay làm ăn với Jing Ping Chen hay còn được gọi là chị Ping - nữ chúa băng đảng buôn người "đầu rắn" ở Trung Quốc ngay từ những năm 1980.

Chị Ping - "Mẹ của tất cả các đầu rắn" là người đầu tiên xây dựng băng đảng "đầu rắn" để đưa lậu người từ Trung Quốc sang các nước phương Tây, bao gồm Tây Âu như Anh cũng như vùng Bắc Mỹ, Australia, hoặc một số nước và vùng lãnh thổ trong khu vực như Nhật Bản, Đài Loan. Chị Ping sau đó bị bắt ở China Town, New York, Mỹ. "Mẹ của tất cả các đầu rắn" phải ra tòa vì tội buôn người. Chị Ping sau đó bị tuyên án 35 năm tù. Năm 2014, chị Ping chết trong nhà tù ở Texas. Tuy nhiên, cái chết của chị Ping không khiến đường dây buôn người "đầu rắn" sụp đổ. Băng đảng này vẫn đang phát triển vô cùng mạnh mẽ và thủ lĩnh mới của nó vẫn chưa lộ mặt.

Sau khi chị Ping bị bắt và chết trong nhà tù Mỹ, Truong được cho là vẫn duy trì được mối quan hệ làm ăn khăng khít với các băng đảng "đầu rắn" Trung Quốc để tạo thành một mạng lưới buôn người quốc tế chuyên tổ chức đưa lậu lao động từ các vùng quê nghèo ở Việt Nam hoặc Trung Quốc ra nước ngoài, đặc biệt là các nước châu Âu và Mỹ.

Mirror dẫn một nguồn tin cho biết: "Mặc cho băng đảng buôn người muốn lẩn trốn trong bóng tối, tên của chúng vẫn bị người dân xì xào, bàn tán. Hiện tại, chúng đang đe dọa mọi người phải giữ im lặng, nhưng công an vẫn từng ngày dựng lên bức tranh về hoạt động của Truong ở nước ngoài".

Khi phóng viên Mirror đặt câu hỏi về người đàn ông tên Truong với các gia đình có người thân đang mất tích, nghi là nạn nhân trong thảm kịch 39 người chết trong xe container ở hạt Essex, bố mẹ của Phạm Thị Trà My, 26 tuổi cho biết, Truong chính là người nhận khoản đặt cọc trước 22.000 bảng Anh của họ để đưa Trà My sang Anh. Sau khi sang đến nơi, Truong sẽ thu nốt số tiền còn lại. Theo bố mẹ Trà My, khoản tiền họ phải trả cho Truong tổng cộng là 40.000 bảng Anh.

Vụ 39 người chết trong thùng xe container ở hạt Essex, phía đông thủ đô London hôm 23/10 đang gây chấn động trên toàn nước Anh. Cảnh sát Essex ban đầu cho rằng các nạn nhân mang quốc tịch Trung Quốc, nhưng sau đó thông báo họ có thể mang nhiều quốc tịch khác nhau.