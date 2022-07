2,5 giây quyết định có thể cứu sống ông Abe Shinzo

Theo các chuyên gia an ninh, nếu các vệ sĩ hành động kịp thời trong 2,5 giây quyết định thì hoàn toàn có thể cứu sống ông Abe Shinzo.

Ngày 19/7, hãng tin Reuters dẫn lời các chuyên gia an ninh đã theo dõi và quan sát kỹ các video ghi lại hiện trường vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, cho biết: Các vệ sĩ đã có thể cứu sống ông Abe nếu kịp thời che chắn hoặc đưa ông ra khỏi làn đạn trong khoảng 2,5 giây kể từ khi phát đạn đầu tiên kẻ tấn công bắn ra bị chệch mục tiêu đến phát súng thứ hai cướp đi sinh mạng ông Abe.

Vụ ám sát ông Abe xảy ra tại thành phố Nara khi ông đang có bài phát biểu vận động cho một ứng viên bầu cử Thượng viện. Nghi phạm đã sử dụng một khẩu súng tự chế, lợi dụng sơ hở của lực lượng bảo vệ để tấn công cựu Thủ tướng Nhật Bản từ phía sau.

Chính quyền Nhật Bản kể cả Thủ tướng Fumio Kishida đã thừa nhận đã tồn tại những lỗ hổng an ninh trong sự việc trên.

Điều tra viên khám nghiệm hiện trường vụ ám sát. Ảnh - Reuters

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Kenneth Bombace, người đứng đầu công ty Giải pháp Mối đe dọa Toàn cầu – chuyên đảm bảo an toàn cho ông Joe Biden khi ông còn là ứng viên Tổng thống, cho biết: “Đáng lẽ lực lượng an ninh phải nhìn thấy kẻ tấn công cố tình lượng lờ ở phía sau cựu Thủ tướng và can thiệp sớm”.

Ông Yasuhiro Sasaki, một sĩ quan cảnh sát đã về hưu tại tỉnh Saitama, gần thủ đô Tokyo, từng phụ trách việc đảm bảo an ninh cho các yếu nhân cho biết: “Tại thời điểm xảy ra vụ tấn công, nhân sự lực lượng an ninh đã đầy đủ nhưng họ thiếu sự nhạy cảm về nguy hiểm. Khi tiếng súng vang lên, mọi người đều giật mình nhưng không có ai chạy về phía ông Abe”.

Còn theo ông Mitsuru Fukuda, Giáo sư Đại học Nihon, chuyên về quản lý khủng hoảng và khủng bố cho biết, mặc dù lực lượng an ninh đã bắt được kẻ tấn công nhưng trước đó họ đã "phản ứng sai lầm" khi một số nhân viên an ninh chạy theo kẻ xả súng thay vì di chuyển để bảo vệ ông Abe.

Các chuyên gia như thành viên của cơ quan an ninh ngoại giao Mỹ chuyên bảo vệ các nhà ngoại giao cấp cao và chức sắc nước ngoài (giấu tên) cho biết đáng lẽ phải có một vệ sĩ bảo vệ ngay sát để nhanh tay ôm lấy ông Abe vào cổ áo và thắt lưng, lấy thân mình che chắn và đưa ông Abe rời đi.

Cùng đồng tình với ý kiến này, ông Katsuhiko Ikeda – người từng là Tổng giám đốc cảnh sát Tokyo, điều hành an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh G8 tại Nhật Bản vào năm 2000 và 2008, cho rằng tình hình sẽ rất khác nếu lực lượng an ninh của ông Abe đứng đủ gần để tiếp cận ông trong một hoặc hai giây.

Theo ông Ito, lực lượng an ninh hoàn toàn có thể chặn được phát súng đầu tiên nếu họ cảnh giác và giao tiếp.

"Kể cả khi để lỡ phát súng đó, họ vẫn còn khoảng hơn hai giây trước khi viên đạn thứ 2 được bắn ra, chắc chắn đủ để họ có thể ngăn chặn thảm họa xảy ra" – ông Ito nói và nhấn mạnh: "Nếu ông Abe được bảo vệ đúng cách, hoàn toàn có thể tránh được vụ ám sát”.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản phụ trách quản lý các lực lượng cảnh sát địa phương cho rằng vụ ám sát ông Abe là kết quả của việc cảnh sát đã không hoàn thành trách nhiệm. Cơ quàn này đã thiết lập một đội đánh giá các biện pháp bảo vệ và an ninh, cân nhắc các bước cần thiết để ngăn chặn các sự việc tương tự tiếp diễn.

