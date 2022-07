Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo điều kiện triển khai các dự án lớn của thành phố

Sáng 25-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng các đại biểu Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 13 tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ, sau kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố khóa XVI.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các sở, ngành của thành phố.

Nỗ lực tháo gỡ khó khăn để phục hồi đà tăng trưởng kinh tế

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng, Tổ trưởng tổ đại biểu đã báo cáo với cử tri huyện về kết quả kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố và khẳng định, kỳ họp đã thành công tốt đẹp.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố đã xem xét 16 báo cáo và biểu quyết thông qua 15 nghị quyết với tỷ lệ nhất trí cao; trong đó, có nhiều cơ chế, chính sách để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của thành phố.

Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội nghị.

Đây cũng là kỳ họp đầu tiên HĐND thành phố áp dụng quy trình tổ chức kỳ họp, quy trình thẩm tra của các ban HĐND thành phố bảo đảm thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả và đúng quy định.

HĐND thành phố cũng đã dành gần một ngày thảo luận tại tổ với 92 lượt đại biểu HĐND thành phố phát biểu ý kiến. Qua đó ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, kỳ họp đã tái chất vấn về việc thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố; công tác quản lý, khai thác, sử dụng quỹ nhà, đất thuộc quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố. Đã có tổng số 35 lượt đại biểu phát biểu chất vấn cũng như tranh luận. 4 Phó Chủ tịch UBND thành phố, 8 Giám đốc sở, ngành, 2 Chủ tịch UBND quận, huyện đã tham gia trả lời chất vấn.

Sau kỳ họp này, HĐND thành phố cũng đề nghị UBND thành phố, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện những lời hứa, cam kết trước HĐND và cử tri.

Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 13 tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ.

Sau khi nghe các báo cáo của đại biểu HĐND thành phố, cử tri huyện Chương Mỹ đã nêu nhiều kiến nghị. Trong đó, đề nghị UBND thành phố quan tâm, hỗ trợ kinh phí cải tạo, sửa chữa các công trình thủy lợi phần giao huyện quản lý; quan tâm hỗ trợ các xã cứng hóa hệ thống kênh mương nội đồng cấp 3 để thuận lợi cho việc tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cử tri cũng kiến nghị UBND thành phố quan tâm, xem xét chỉ đạo các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn các cơ sở sản xuất xả thải ra sông Đáy, qua đó giảm thiểu ô nhiễm; có chế tài xử lý, phạt nặng đối với các dự án treo, chậm tiến độ; đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chi tiết đối với đô thị vệ tinh Xuân Mai. Cử tri kiến nghị HĐND thành phố nghiên cứu bổ sung tăng mức phụ cấp phí cho các đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở xã và ở thôn…

Tập trung hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Thay mặt các đại biểu HĐND thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp thu toàn bộ ý kiến của cử tri huyện Chương Mỹ.

Thông tin nhanh đến cử tri về kết quả kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho biết, kỳ họp đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng đến việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tại kỳ họp, cử tri đã đánh giá cao sự điều hành của thành phố trong việc triển khai “nhiệm vụ kép”, thích ứng an toàn, linh hoạt với diễn biến của dịch bệnh; phục hồi mạnh mẽ đà tăng trưởng kinh tế của Thủ đô sau đại dịch.

Điểm lại những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà thành phố đã đạt được trong những tháng đầu năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, 6 tháng đầu năm, kinh tế Thủ đô đã phục hồi nhanh chóng sau đại dịch, đạt mức tăng trưởng 7,79%. Thu ngân sách đạt 56,8% dự toán được giao…Thành phố cũng đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm triển khai “nhiệm vụ kép”, thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh song hành với phục hồi mạnh mẽ đà tăng trưởng kinh tế. An ninh chính trị của thành phố được giữ vững, các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng cho biết, thành phố đang tập trung các nguồn lực nhằm nỗ lực triển khai các dự án lớn về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đặc biệt là xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Thành phố cũng đang tập trung rà soát các dự án chậm triển khai từ giai đoạn trước khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, lấy ý kiến của người dân trước khi khởi động trở lại các dự án lớn.

Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng cho biết, thành phố đang gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; việc triển khai đấu giá quyền sử dụng đất rất chậm; công tác cải cách hành chính còn gặp nhiều khó khăn; đặc biệt, còn có tâm lý chần chừ trong công tác chỉ đạo, điều hành, nhất là việc triển khai các dự án được chuyển giao khi chính sách pháp luật có sự thay đổi…

Cử tri huyện Chương Mỹ phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, về quy hoạch chi tiết đối với đô thị vệ tinh Xuân Mai hiện thành phố đã trong giai đoạn thẩm định cuối cùng trước khi phê duyệt. Đối với việc sửa chữa đê sông Bùi, huyện Chương Mỹ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại các quy định và nghiên cứu áp dụng chính sách chung về đền bù cây trồng lâu năm cho các hộ dân. Liên quan đến kiến nghị của cử tri về tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Đáy; bổ sung tăng mức phụ cấp phí cho các đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở xã và ở thôn; xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng... Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến của cử tri để báo cáo thành phố nghiên cứu xử lý theo thẩm quyền.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng cho biết, tới đây thành phố sẽ đẩy mạnh thực hiện phân cấp, ủy quyền để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo đúng quy định của pháp luật, cùng với đó sẽ tăng cường kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng kiểm tra từ cơ sở.

Nhấn mạnh nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, thành phố sẽ tiếp tục triển khai “nhiệm vụ kép”; cùng với đó sẽ đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đấu giá quyền sử dụng đất; tập trung triển khai các dự án lớn song hành với đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng bộ máy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, khối lượng công việc trong những tháng cuối năm rất lớn, đòi hỏi sự nỗ lực, đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị để hoàn thành nhiệm vụ cả năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.

Đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, triển khai công tác xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới của huyện Chương Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện Chương Mỹ bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của thành phố; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao; quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị..., phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được thành phố giao năm 2022.

