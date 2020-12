Nữ doanh nhân mạnh tay chi sớm hơn trăm tỷ "quà" Tết

Thứ Sáu, ngày 18/12/2020 16:07 PM (GMT+7)

Dòng tiền nhàn rỗi của nhà đầu tư tiếp tục đổ vào thị trường khiến thanh khoản hôm nay đạt hơn 16 nghìn tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/12, chỉ số VN-Index tăng 15,69 điểm (1,49%) lên 1.067,46 điểm, lấy lại hết những gì đã mất trong phiên hôm qua. HNX-Index tăng 2,92% lên 177,02 điểm và UPCom-Index tăng 0,88% lên 70,91 điểm. Thanh khoản thị trường duy trì mức cao với giá trị giao dịch 3 sàn đạt hơn 15.000 tỷ đồng.

VN-Index tăng 15,69 điểm (1,49%) lên 1.067,46 điểm

Trong phiên này, nhóm chứng khoán là tâm điểm hút dòng tiền thị trường với hàng loạt mã tăng mạnh, thậm chí tăng trần như BSI, SBS, SSI, VIX, VND, VCI…

Nhóm ngân hàng cũng duy trì diễn biến tích cực với nhiều mã tăng như ACB, BID, CTG, EIB, MBB, SHB, STB, VCB,KLB, VPB, HDB…trong đó, VPB và KLB thậm chí đóng cửa tăng trần.

Cùng với ngân hàng, các cổ phiếu vốn hóa lớn như BVH, FPT, HPG, SAB, HVN, PLX, VJC, PNJ, VHM, MWG…cũng tăng điểm giúp sắc xanh thị trường được củng cố vững chắc.

Ở chiều ngược lại, APH, VHC và VCF đứng đầu nhóm cổ phiếu tác động tiêu cực nhất lên sàn khi lấy đi của thị trường lần lượt 0,188; 0,07 và 0,05 điểm.

VCI tăng trần với mốc tăng 3.050 đồng/cổ phiếu (tương đương 6,95%) lên mốc 46.950 đồng/cổ phiếu.

Trong nhóm cổ phiếu hôm nay, cổ phiếu VCI "tỏa sáng" khi tăng mạnh. Chốt phiên, VCI tăng trần với mốc tăng 3.050 đồng/cổ phiếu (tương đương 6,95%) lên mốc 46.950 đồng/cổ phiếu. Toàn phiên có hơn 2,4 triệu cổ phiếu được khớp lệnh và đến cuối phiên vẫn còn dư mua hơn 75,7 nghìn cổ phiếu trong khi không hề có dư bán.

Hiện cổ phiếu của nữ doanh nhân Nguyễn Thanh Phượng đang trên đà tăng chóng mặt. Tính chung qua 1 tháng, cổ phiếu VCI đang tăng tới hơn 9,4%. Dài hơi hơn theo mốc quý thì mã cổ phiếu chứng khoán này đã tăng tới hơn 65,3% giá trị.

Liên quan tới cổ phiếu nảy, mới đây Công ty CP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) vừa chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng.

Công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng phải dự chi khoảng 165,6 tỷ đồng tạm ứng cổ tức.

Như vậy, với 165,6 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng phải dự chi khoảng 165,6 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông. Thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 31/12/2020, tức ngay trong dịp Tết Dương lịch và trước thềm Tết Âm lịch.

Được biết, lợi nhuận trước thuế quý III/2020 của VCSC chỉ đạt 116 tỷ đồng, giảm tới 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức lợi nhuận không mấy tích cực này là do doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ, tự doanh, tư vấn đầu tư và các phí dịch vụ khác đều giảm. Cụ thể, lãi tự doanh giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 39 tỷ đồng. Doanh thu từ cho vay ký quỹ (giảm 39%) gây thất vọng, đặc biệt là khi các khoản cho vay ký quỹ tăng 2% lên 3.000 tỷ đồng và chiếm 45% tổng tài sản.

Mặc dù thu nhập ròng môi giới được cải thiện do chi phí giảm và mức phí môi giới có thể cao hơn, nhưng điều này không bù đắp được sự sụt giảm đáng kể của các mảng khác.

