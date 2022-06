Liên tục bốc hơi tài khoản: Nhà đầu tư chứng khoán nên làm gì lúc này?

Kết thúc tuần giao dịch từ 13 đến 17/6, VN-Index chạm mốc 1.217 điểm, giảm gần 67 điểm (5,2%) so với tuần trước. Trước những mất mát của hàng loạt nhà đầu tư, các chuyên gia đều đồng cảm về mức độ thua lỗ của số lớn cổ phiếu, nhưng cũng chỉ ra rằng có nhiều cơ hội ở các cổ phiếu mạnh nếu nhà đầu tư có thể tận dụng được.

Lời khuyến dành cho các nhà đầu tư lúc này là tiếp tục cắt lỗ triệt để các cổ phiếu yếu, cơ cấu lại danh mục sang các mã mạnh và có triển vọng, an toàn hơn, không sử dụng đòn bẩy.

Ông Trần Đức Anh – Giám đốc chiến lược thị trường Chứng khoán KBS cho rằng, thị trường đang có sự phân hoá mạnh và xu hướng vẫn chưa thực sự khởi sắc dù triển vọng dài hạn là tích cực.

Cũng theo ông Đức Anh, cơ hội vẫn xuất hiện ở những cổ phiếu có tính phòng thủ cao như điện, nước, tiện ích... hoặc các nhóm ngành tăng trưởng lợi nhuận ổn định ở mức cao từ đầu năm đến nay và cả các quý tới như bán lẻ, công nghệ thông tin...

“Đây là nhóm cổ phiếu nhà đầu tư nên hướng tới và cơ cấu lại danh mục cho mục tiêu đầu tư dài hạn. Nhà đầu tư cũng nên hạn chế các hoạt động bắt đáy ở nhóm cổ phiếu đã lao dốc mạnh đồng thời quyết liệt “cut loss” khi cổ phiếu mình nắm giữ đã giảm sâu trong bối cảnh xu hướng phân hoá này dự kiến sẽ còn tiếp diễn” - ông Trần Đức Anh lưu ý.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia phân tích Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng cũng thẳng thắn cho rằng nguyên tắc cắt lỗ nên được áp dụng triệt để. Cắt lỗ giống như bạn mua bảo hiểm cho danh mục. Tương tự như trường hợp, bạn mua bảo hiểm cháy nổ cho ngôi nhà của bạn, mặt dù bạn không hề mong muốn là ngôi nhà mình sẽ cháy để được nhận tiền bảo hiểm, nhưng không phải vì thế mà bạn không mua bảo hiểm.

Nhận đinh về phiên giao dịch đầu tuần (ngày 20/6), Công ty CK CTCK Phú Hưng – PHS cho rằng, thị trường vẫn nằm trong xu hướng giảm

Theo quan điểm kỹ thuật, VN-Index có phiên giảm trở lại. Khối lượng giao dịch gia tăng vượt mức bình quân 10 và 20 phiên, hàm ý áp lực bán đang dâng cao. Không những vậy, chỉ số duy trì đóng cửa dưới MA5, cùng với MA5 tạo trạng thái phân kỳ âm so với MA20, cho thấy xu hướng giảm đang tiếp diễn. Thêm vào đó, đường RSI và MACD hướng xuống tiêu cực, cho thấy chỉ số đang chịu áp lực giảm và hướng xuống thử thách ngưỡng kháng cự gần quanh ngưỡng tâm lý 1.200 điểm hoặc xa hơn là vùng 1.150 điểm (đáy cũ tháng 5).

Đối với sàn Hà Nội, HNX Index có diễn biến tương tự. Chỉ số cũng có phiên giảm mạnh và duy trì đóng cửa dưới MA5, kèm theo khối lượng gia tăng so với phiên trước đó, cho thấy xu hướng giảm đang mạnh dần lên. Chỉ số có thể chịu sức ép về vùng hỗ trợ quanh ngưỡng tâm lý 250 điểm. Nhìn chung, thị trường vẫn nằm trong xu hướng giảm. Do đó, nhà đầu tư nên giữ danh mục ở tỷ trọng an toàn nhằm hạn chế rủi ro từ thị trường.

Ở góc nhìn khác, Công ty CK Tân Việt - TVSI thị lại cho rằng thị trường sẽ hồi phục trở lại

TVSI đánh giá mốc hỗ trợ 1.200 điểm của VN-Index ngày càng tỏ ra hiệu quả trong các phiên giao dịch chịu nhiều thử thách gần đây. Mặc dù vậy, khi nhìn sâu trong nội tại thị trường áp lực bán ở phần đa số cổ phiếu vẫn rất lớn khiến cho số nhiều cổ phiếu giảm điểm. Áp lực giảm rõ rệt nhất vẫn tập trung ở ngành Chứng khoán. BĐS, Vật liệu xây dựng…

Mốc hỗ trợ 1.200 điểm của VN-Index có thể sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của lực cầu trong tuần giao dịch tới giúp thị trường phân hóa và hồi phục trở lại nhưng vẫn có quá ít số cổ phiếu ngược chiều tăng điểm. Giai đoạn ngắn hạn hiện tại vẫn đang hàm chứa quá nhiều rủi ro nên chiến thuật hợp lý ở giai đoạn hiện nay TVSI vẫn thiên về hướng tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp (<= 50% tài khoản) và chờ đợi cơ hội gia tăng tỷ trọng đang tới gần.

