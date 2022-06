Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị của Saigon Co.op xuất thân thế nào?

Tại Đại hội thành viên bất thường lần 1/2022 tổ chức ngày 17/6, Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) đã biểu quyết thực hiện thủ tục miễn nhiệm tư cách ủy viên HĐQT đối với ông Nguyễn Vũ Toàn (đã nghỉ việc) và tư cách ủy viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT đối với ông Diệp Dũng (đã thôi công tác).

Đồng thời, đã biểu quyết thông qua tiêu chuẩn, nhân sự ứng cử và bầu ông Vũ Anh Khoa tham gia thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM - Phan Văn Mãi mong muốn ông Vũ Anh Khoa người được đào tạo chuyên môn, có quá trình công tác ở nhiều vị trí sẽ phát huy tốt năng lực, sở trường để đóng góp xứng đáng, để lại dấu ấn tốt đẹp trong sự phát triển của Saigon Co.op trong thời gian tới.

Theo giới thiệu, ông Vũ Anh Khoa sinh năm 1983, quê quán TP.HCM, có trình độ Thạc sĩ Thương mại Quốc tế, Cao cấp Lý luận chính trị, từng tham gia chương trình đào tạo 300 tiến sĩ và thạc sĩ trẻ của TPHCM.

Ông Vũ Anh Khoa được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op

Vào ngày 17/6/2021, ông Vũ Anh Khoa được được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, ông Khoa có 14 năm công tác tại Quận 10, từng giữ chức Phó chủ tịch UBND Quận 10 trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND Quận 10 từ tháng 7/2020.

Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo mới lần này diễn ra sau khi Saigon Co.op vừa trải qua những lùm xùm liên quan đến sai phạm trong huy động góp vốn trái pháp luật và thâu tóm ở lần bổ sung vốn điều lệ lên 6.797 tỉ đồng (tăng thêm 3.597 tỉ đồng, chiếm khoảng 53%). Sau đó, ông Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op bị khởi tố với cáo buộc Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Về kết quả kinh doanh, trong năm 2021, Saigon Co.op ghi nhận doanh số 30.671 tỷ đồng, giảm 7,8% so với năm 2020. Lý giải về vấn đề này, ông Nguyễn Anh Đức, Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã kéo theo doanh thu ngành bán lẻ năm 2021 giảm 3,8% so với cùng kỳ, mức thấp nhất kể từ năm 2015.

Không chỉ vậy, công tác phát triển mạng lưới cũng bị ảnh hưởng lớn do dịch, chỉ phát triển thêm được gần 40 điểm bán mới gồm Co.opmart, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers và Finelife.

Trong năm 2022, sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát thị trường bán lẻ Việt Nam được nhận định sẽ tiếp tục thu hút sự thâm nhập của các tập đoàn bán lẻ nước ngoài cũng như chuyển dịch trong cơ cấu bán lẻ từ truyền thống sang hiện đại.

Do đó, Saigon Co.op đặt mục tiêu doanh số tăng trưởng 4,5% so với 2021. Saigon Co.op cũng dự kiến mở từ 3-5 điểm bán lẻ là siêu thị, đại siêu thị và 80-100 điểm bán lẻ nhỏ. Đối với những điểm bán không hiệu quả ở tất cả các concept, Saigon Co.op kiên quyết đóng cửa hoặc chuyển đổi mô hình…

