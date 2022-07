Ham đầu tư chứng khoán, loạt “đại gia” dính lỗ nặng

Tiếp đà tăng từ phiên hôm qua, thị trường chứng khoán mở cửa trong sắc xanh. Đà tăng được nới rộng về cuối phiên sáng với lực kéo mạnh từ nhóm vốn hóa lớn. Thị trường rung lắc mạnh trong phiên. Chỉ số liên tục đảo chiều khi gặp các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự mạnh.

Đáng chú ý, mặc dù chỉ số chính ghi nhận tăng điểm nhưng thị trường vẫn trong trạng thái xanh vỏ đỏ lòng. Sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/7, VN-Index tăng 4,33 điểm (0,36%) lên 1.198,47 điểm, HNX-Index giảm 0,77 điểm (0,27%) đạt 288,09 điểm, UPCoM-Index tăng 0,24 điểm (0,27%) lên 89,12 điểm.

Thị trường chứng khoán tiếp tục đi lên

Nhóm VN30 tăng khá tốt trong phiên này, tiếp tục thể hiện vai trò trụ đỡ cho thị trường. Đóng cửa, có tới 21 mã trong nhóm tăng.

MWG vươn lên dẫn dắt thị trường với mức đóng góp hơn 1,1 điểm, theo sau là MSN, SAB, CTG, GAS,.

Sau phiên cải thiện hôm qua, thanh khoản thị trường lại đi xuống trong phiên này. Giá trị giao dịch đạt 14,1 nghìn tỷ đồng.

VHM là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất lên chỉ số khi lấy đi của Vn-Index 0,85 điểm.

Mặc dù phục hồi hai phiên gần đây nhưng xu hướng chung của thị trường vẫn đang là giảm. Nhiều nhà đầu tư cá nhân thua lỗ nặng nề.

Nhiều đơn vị thua lỗ vì đầu tư chứng khoán

Bên cạnh đó, sự sụt giảm của thị trường chứng khoán thời gian qua kéo theo sự giảm sút trong khối tài sản đầu tư của nhiều doanh nghiệp.

CTCP Hóa An (DHA) vừa có báo cáo giải trình kết quả kinh doanh thua lỗ trong quý II/2022. Một lý do quan trọng dẫn đến sự thua lỗ là do trích lập dự phòng cổ phiếu HPG. Theo giải trình của doanh nghiệp này số trích lập dự phòng cổ phiếu HPG lên tới 20,17 tỷ đồng, cao hơn cả giá trị lợi nhuận sau thuế tụt giảm của doanh nghiệp này. Trên thực tế, cổ phiếu Hòa Phát giảm hơn 42% kể từ đầu tháng 3 tới nay.

Canh bạc đầu tư 2,5 triệu cổ phiếu HPG đã lấy đi gần hết lợi nhuận từ mảng kinh doanh cốt lõi (khai thác mỏ và chế biến đá vật liệu xây dựng) của doanh nghiệp này.

Trước đó, doanh nghiệp cảng biển MHC báo lỗ 35 tỷ đồng trong quý IV/2021 do kinh doanh chứng khoán. Khi đó, MHC sở hữu gần 97 tỷ đồng cổ phiếu IDC và đã trích lập dự phòng giảm giá 28,8 tỷ đồng đối với cổ phiếu này.

Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương thua lỗ khi đầu tư vào Thủy sản Hùng Vương; trong khi ái nữ nhà Tân Hiệp Phát lỗ nặng vì Yeah1 (YEG). Nhóm cổ đông Đất Xanh (mã DXG) thua lỗ vì LDG.

Không chỉ các doanh nghiệp đầu tư chứng khoán thua lỗ, nhiều quỹ ngoại cũng ghi không tránh khỏi thua lỗ trong 6 tháng đầu năm 2022. Giá trị tài sản bốc hơi trên dưới 20% giống như tình trạng chung trên thị trường.

Nguồn: http://danviet.vn/ham-dau-tu-chung-khoan-loat-dai-gia-dinh-lo-nang-502022217155928996.htm