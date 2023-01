Đổ tiền mua hàng triệu cổ phiếu HPG, một doanh nghiệp báo lãi giảm hơn một nửa

VN-Index mở cửa trong sắc đỏ. Tuy nhiên lực cầu sau đó đã giúp chỉ số cân bằng trở lại và trở lại trên ngưỡng tham chiếu. VN-Index có thời điểm vượt mốc 1.105 điểm nhờ lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn.

Sự tăng giá của SAB, VHM, MSN, VRE, BID là các trụ đỡ lớn nhất đến đà tăng của chỉ số.

Chốt phiên giao dịch ngày 19/1, VN-Index tăng 9,8 điểm (0,89%) lên 1.108,08 điểm, HNX-Index tăng 2,14 điểm (0,98%) đạt 219,87 điểm, UPCoM-Index tăng 0,44 điểm (0,59%) lên 73,98 điểm.

Dù thị trường tăng nhẹ nhưng sắc xanh vẫn chiếm ưu thế

Dòng tiền vẫn duy trì tương đương với những phiên giao dịch gần đây. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 13,1 nghìn tỷ đồng.

VCB tác động tích cực nhất đến thị trường khi mang về cho Vn-index 3,6 điểm. Ở chiều ngược lại, HPG lấy đi của Vn-index 0,7 điểm. HPG giảm 2,53%, còn 21.150 đồng/cổ phiếu.

Trong năm qua, CTCP Hóa An (mã DHA) đã mạnh tay mua thêm cổ phiếu HPG để nâng mức sở hữu từ 300.000 đơn vị hồi đầu năm lên 2.640.000 vào cuối năm. Dù vậy, hoạt động mua gom chủ yếu diễn ra trong 9 tháng đầu năm khiến doanh nghiệp này bỏ lỡ cơ hội bắt đáy khi cổ phiếu đầu ngành thép xuống đáy 2 năm vào giữa tháng 11.

HPG trồi sụt liên tục trong năm qua khiến khoản đầu tư của Hóa An lỗ

Cổ phiếu HPG đã hồi mạnh từ nửa sau của quý 4 nhưng vẫn giảm 15% so với thời điểm cuối quý 3 đã khiến khoản đầu tư này của Hóa An lỗ càng thêm lỗ. Thời điểm 31/12/2022, doanh nghiệp này trích lập dự phòng đầu tư tài chính 35,7 tỷ đồng trong đó có đến 32,8 tỷ đồng đến từ khoản đầu tư vào HPG.

Theo báo cáo tài chính quý 4/2022 vừa công bố, doanh thu thuần của Hóa An đạt gần 116 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ nhờ sản lượng bán đá tăng. Giá vốn tăng chậm hơn giúp biên lãi gộp được cải thiện từ 21,6% lên 26% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 30,2 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong kỳ, chi phí tài chính tăng vọt lên mức 11,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ công ty được hoàn nhập gần 6 tỷ đồng. Kết quả, Hóa An lãi ròng 11,9 tỷ đồng, giảm gần 65% so với cùng kỳ.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/do-tien-mua-hang-trieu-co-phieu-hpg-mot-doanh-nghiep-bao-lai-giam-ho...Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/do-tien-mua-hang-trieu-co-phieu-hpg-mot-doanh-nghiep-bao-lai-giam-hon-mot-nua-c6a21499.html