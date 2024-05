Đại gia tuần qua: Lợi nhuận tăng chóng mặt, đại gia vàng mỗi ngày lãi gần 10,2 tỷ đồng

PNJ thu lãi hơn 10 tỷ đồng mỗi ngày

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) do nữ đại gia Cao Thị Ngọc Dung giữ vị trí Chủ tịch đã công bố kết quả kinh doanh tháng 4 và lũy kế 4 tháng đầu năm. Cùng với đà tăng mạnh của giá vàng trong nước, PNJ cũng ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.455 tỷ đồng, tăng 34% so với kỳ.

Giá vàng liên tục lập đỉnh mới giúp PNJ ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh trong tháng 4 vừa qua

Tính lũy kế 4 tháng đầu năm, đại gia bán lẻ vàng trang sức này ghi nhận doanh thu thuần tăng hơn 33%, lên 16.049 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 915 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm liền trước. Tương đương, doanh nghiệp của nữ đại gia vàng Cao Thị Ngọc Dung ghi nhận lợi nhuận sau thuế trung bình lên đến gần 10,2 tỷ đồng mỗi ngày trong 4 tháng đầu năm.

Doanh thu trang sức bán lẻ đã tăng hơn 12% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng gần 50% tổng doanh thu. Doanh thu trang sức bán sỉ cũng ghi nhận tăng 9,3% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, kênh bán vàng 24K ghi nhận doanh thu trong 4 tháng đầu năm nay tăng tới gần 80% so với cùng kỳ nhờ sự sôi động của thị trường vàng. Tỷ trọng của vàng miếng cũng tăng từ 31% lên hơn 42%.

Hơn 3.700 tỷ đồng trái phiếu của công ty bầu Đức được BIDV "rao bán"

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV vừa thông báo về việc lựa chọn đơn vị đấu giá cho trái phiếu do Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai phát hành. Theo đó, tổng giá trị mệnh giá dự kiến chuyển nhượng, lãi phát sinh kèm theo mệnh giá chuyển nhượng và lãi phát sinh trên mệnh giá trái phiếu đã thu tạm tính đến 15/4/2024 là hơn 3.741 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu chuyển nhượng gồm: 86,7 triệu cổ phiếu HAG, 2.789 ha tại Stung treng, Campuchia, 141 ha chuối tại Stung treng, Campuchia và 15.944 con heo giống.

Giá khởi điểm dự kiến bằng giá trị trái phiếu kèm lãi đem đấu giá tại thời điểm ký hợp đồng đấu giá với đơn vị đấu giá.

Trên thị trường, HAGL đang lưu hành lô trái phiếu HAGLBOND16.26, phát hành ngày 30/12/2016, trái chủ của số trái phiếu trên là BIDV. Giá trị phát hành của lô trái phiếu là 6.600 tỷ đồng, hiện đang lưu hành 5.876 tỷ đồng, thời gian đáo hạn vào cuối năm 2026. Khoản vay này nhằm mục đích bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cấu trúc nợ vay của tập đoàn.

Số dư tiền mặt tăng đột biến, doanh nghiệp của ông Đặng Thành Tâm làm ăn ra sao?

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc ghi nhận kết quả kinh doanh quý 1/2024 không mấy khả quan với doanh thu thuần giảm mạnh 93,1% so với cùng kỳ năm ngoái và 82% so với quý trước, dẫn đến lỗ ròng 76,7 tỷ đồng, so với lợi nhuận ròng lần lượt là 1,06 nghìn tỷ đồng và 131 tỷ đồng trong Q1/2023 và Q4/2023.

Nguyên nhân chính dẫn đến kết quả tiêu cực này là do doanh thu từ cho thuê đất KCN sụt giảm đáng kể do KBC không bàn giao được diện tích đất mới trong quý. Ngoài ra, chi phí bán hàng và quản lý (SG&A) cao cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty, chiếm 75,1% doanh thu thuần do doanh thu thấp.

Số dư tiền mặt của KBC tăng cao

Số dư tiền mặt và đầu tư tiền gửi ngắn hạn của KBC ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, đạt 6,24 nghìn tỷ đồng vào cuối quý 1/2024. So với quý 4/2023, con số này tăng gần 5,4 nghìn tỷ đồng, chủ yếu nhờ nguồn tiền đặt cọc cho dự án Khu đô thị Tràng Cát.

Dự án này có quy mô gần 585 ha tại Hải Phòng, trong đó 282,14 ha dành cho đất ở và thương mại. KBC đã lấy dự án này làm tài sản thế chấp để vay vốn đầu tư từ năm 2013 và hiện đang nỗ lực hoàn tất các thủ tục pháp lý trước khi tiến hành mở bán.

Doanh nghiệp của đại gia Trương Gia Bình mỗi ngày lãi gần 30 tỷ đồng

Báo cáo kết quả kinh doanh của CTCP FPT cho thấy doanh thu trong 4 tháng đầu năm đạt 18.989 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.447 tỷ đồng, tăng lần lượt 20,6% và 19,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 2.455 tỷ đồng, tăng 21,6% so với 4 tháng đầu năm ngoái. Sau 4 tháng, FPT đã thực hiện được gần 31% chỉ tiêu doanh thu và 32% mục tiêu lợi nhuận cả năm. FPT cũng vừa thông báo triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2024 và chi trả cổ tức còn lại của năm 2023 bằng tiền mặt.

Theo đó, tập đoàn sẽ trả cổ tức tiền mặt còn lại với tỷ lệ 10% (tương ứng 1.000 đồng cho mỗi cổ phiếu). Với gần 1,27 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ chi ra số tiền gần 1.270 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý II.

Tập đoàn trước đó đã tạm ứng cổ tức lần 1/2023 với tỷ lệ 10% vào tháng 8/2023. Tổng mức trả tiền mặt cho năm 2023 là 20%.

