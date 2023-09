Cổ phiếu họ Vin đồng loạt tăng mạnh trong ngày ra mắt mẫu xe điện VinFast VF 6

Nhóm cổ phiếu bluechips phục hồi khiến Vn-Index mở cửa trong sắc xanh. VN-Index đã vượt mốc 1.160 điểm, sau đó biến động rung lắc nhẹ quanh vùng giá này.

Cổ phiếu VIC còn dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường sau hơn 1 giờ giao dịch với hơn 8 triệu đơn vị khớp lệnh thành công.

Nhiều mã bất động khác cũng thuộc top 10 cổ phiếu giao dịch sôi động của thị trường như PDR, DIG, NVL, VHM.

Ngoài bất động sản thì không có nhóm cổ phiếu nào tăng điểm thực sự đáng chú ý khi áp lực bán vẫn là khá lớn ở trên thị trường. Hầu hết cổ phiếu tăng điểm trong phiên hôm nay chỉ dừng ở mức 1-1.5%.

Kết phiên hôm nay 29/9, VN-Index đóng cửa ở mốc 1154.15, tăng nhẹ 1.72 điểm (+0.15%). HNX Index tăng 1,85 điểm, tương đương 0,79%, lên 236,35 điểm. Upcom Index tăng 0,35 điểm, tương đương 0,39%, lên 88,784 điểm.

Dù vẫn còn nhiều sắc đỏ nhưng thị trường phục hồi ngoạn mục cuối phiên

Nhiều người lo ngại thị trường sẽ tiếp tục giảm sâu hoặc thủng đáy trước nên chủ động bán ra hoặc cắt lỗ. Số khác thì không dám mua vào vì e ngại thị trường còn đi xuống khiến dòng tiền vào thị trường sụt giảm so với phiên giao dịch hôm qua. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt hơn 18,4 nghìn tỷ đồng.

Toàn sàn HoSE có 277 mã tăng điểm, trong khi đó số mã giảm điểm là 212, còn lại là 61 mã đóng cửa ở mốc tham chiếu.

Khối ngoại hôm nay tiếp tục bán ròng mạnh với giá trị lên đến gần 540 tỷ đồng. Trong đó, CTG (-89.46 tỷ) và VCI (-76.54 tỷ) là hai cổ phiếu bị bán ra đáng kể nhất trong ngày hôm nay.

VIC là cổ phiếu tác động tích cực nhất lên chỉ số chính khi đem về cho Vn-Index 1,83 điểm. Ở chiều ngược lại, CTG lấy đi của VN-Index 0,93 điểm.

Nhóm cổ phiếu trụ “họ Vingroup”, mã VIC có thời điểm chạm mức giá trần, VHM hay VRE cũng tăng tốt qua đó trở thành những trụ kéo mạnh nhất đưa thị trường chung bật tăng.

Chốt phiên VIC tăng tới 4,11% đạt mức giá 46.850 đồng/cổ phiếu, VHM tăng 2,25%, đạt 45.500 đồng/cổ phiếu, VRE tăng 2,55%, đạt 26.100 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, thị giá nhóm Vingroup ghi nhận quãng điều chỉnh mạnh, chỉ tính từ thời điểm giữa tháng 8 tới trước phiên hôm nay, VIC mất 40,5% xuống mức giá thấp nhất 6 năm, VHM cũng giảm 29% và thị giá VRE giảm hơn 19%.

Cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng tốt

Cổ phiếu nhà Vingroup khởi sắc trở lại trong ngày mẫu VF 6 thuộc phân khúc SUV/CUV hạng B chính thức ra mắt thị trường Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến, mẫu xe sẽ được mở đặt cọc vào ngày 20/10 và bắt đầu bàn giao cho khách hàng vào tháng 11/2023. Điều này sẽ giúp củng cố thêm vào kết quả kinh doanh của VinFast Auto Ltd. (Nasdaq: VFS), công ty thành viên của Vingroup.

Trước đó, nhà sản xuất xe điện hàng đầu Việt Nam đã công bố kết quả báo cáo tài chính tự lập của quý 2/2023 kết thúc vào ngày 30/06/2023. Tổng doanh thu quý 2/2023 là 7.953 tỷ đồng, tăng 131% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 303% so với quý 1 trước đó, chủ yếu đến từ doanh thu bán ô tô điện. Kết quả, VinFast lỗ ròng 12.535 tỷ đồng. giảm 8% so với quý 2/2022 và giảm 11% so với quý 1 trước đó.

Trong quý 2, VinFast đã bàn giao 9.535 xe ô tô điện và 10.182 xe máy điện. Tính đến cuối quý 2, VinFast có 122 showroom cho ô tô điện trên toàn cầu và 245 showroom và xưởng dịch vụ cho xe máy điện.

