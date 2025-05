Loại quả được ví là "siêu thực phẩm" vào mùa, chị em thi nhau đặt hàng chiêu đãi cả nhà

Bơ là một trong những loại trái cây thơm ngon và bổ dưỡng được nhiều người ưa chuộng. Những ngày gần đây, tại các chợ truyền thống, cửa hàng hoa quả hay chợ online bắt đầu bày bán nhiều loại bơ. Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), một số loại bơ xuất hiện chủ yếu trên thị trường như: Bơ 034, bơ sáp, bơ nước,… Hiện tại, giá bơ đầu mùa đang được rao bán từ 30.000 – 80.000 đồng/kg (tùy loại, tùy khu vực).

Bơ bắt đàu được bày bán nhiều trên thị trường.

Tại Việt Nam, bơ là loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, được trồng chủ yếu ở các tỉnh Tây Nguyên như: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Đồng Nai… và đang được nhiều địa phương tiếp tục mở rộng vùng trồng. So với các nước xuất khẩu bơ lớn của thế giới, trái bơ Việt Nam không thua kém cả về chất lượng lẫn sản lượng.

Tùy vào từng loại bơ sẽ có các mức giá khác nhau.

Theo chia sẻ của các tiểu thương, bơ sáp và bơ 034 là hai loại bơ được ưa chuộng trên thị trường bởi hương vị thơm ngon, giá cả phải chăng và có thể chế biến được nhiều món ngon, tốt cho sức khỏe.

Giá bơ 034 cao hơn so với các loại bơ khác.

"Năm nay đầu mùa, giá bơ cao hơn so với năm ngoái và sản lượng cũng ít hơn. Tuy nhiên, so với những loại hoa quả khác thì bơ vẫn là một trong những mặt hàng bán chạy và được nhiều người tiêu dùng yêu thích. Bơ rất tốt cho sức khỏe, vừa ngon lại rẻ nên nhiều khách hàng đặt mua thường xuyên để gia đình ăn dần, chỉ sợ không có hàng để bán.

Để mua được những quả bơ ngon, chín đều, béo, ngậy, dẻo, người mua hàng nên chú ý chọn những quả già, do giá bơ đang cao nên nhiều người vì lợi ích có thể trà trộn hàng không đảm bảo chất lượng để bán cho khách. Các đơn giản nhất để phân biệt đó là quả già thường vỏ sần, có những vết lấm tấm, lắc nhẹ trái bơ để nghe được tiếng hạt đập. Lời khuyên chân thành cho mọi người nên tìm địa chỉ uy tín để mua hàng, không nên ham của rẻ sẽ rất dễ mua phải bơ non, vừa mất tiền vừa không ăn được", chị Thu Phương (chủ một cửa hàng hoa quả tại Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay.

Theo chia sẻ của các tiểu thương, so với cùng kỳ năm ngoái, giá bơ tăng gần gấp đôi, lý do được cho là năm nay bơ mất mùa do ảnh hưởng thời tiết thất thường, nên sản lượng đậu quả kém.

Tại thị trường 'chợ mạng' đa dạng các loại bơ được rao bán với đủ các mức giá khác nhau.

Tại hệ thống một số siêu thị lớn, bơ được nhập về bán nhiều và nhận được sự quan tâm của khách hàng.

Bơ 034 được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng vì ruột vàng, béo, ngậy, thơm ngon.

Bơ sáp cũng là một trong những loại bơ được ưa chuộng trên thị trường. Quả dạng hình bầu dục, kích thước hơi to với trọng lượng dao động từ 300 - 500gr/quả.

Bơ có nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe nên vào mùa nhiều gia đình chọn loại quả này để thưởng thức thường xuyên.

Để mua được hàng đảm bảo, người tiêu dùng nên chọn những địa chỉ uy tín để gửi niềm tin.

Mỗi loại bơ sẽ có hình dáng và đặc trưng khác nhau.

Các món ăn được chế biến từ bơ được nhiều người yêu thích.