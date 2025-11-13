Vẻ nóng bỏng của nàng Á hậu khiến chồng cũ Diệp Lâm Anh công khai nói lời yêu

Mới đây, mạng xã hội xôn xao hình ảnh tình cảm của thiếu gia Đức Phạm (chồng cũ Diệp Lâm Anh) và Á hậu Vũ Thúy Quỳnh kèm dòng chú thích ngọt ngào: “Yêu em”. Hiện phía Vũ Thúy Quỳnh vẫn chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Vũ Thúy Quỳnh là gương mặt quen thuộc của nhiều “đấu trường” nhan sắc. Cô từng đạt nhiều thành tích ấn tượng như Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2018, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Á quân 3 The New Mentor 2023 và Á hậu 2 tại Miss Universe Vietnam 2024.

Thúy Quỳnh được nhận xét là có gương mặt sắc sảo, vóc dáng cân đối với chiều cao 1m74 cùng số đo ba vòng 86 - 63 - 97.

Trên trang cá nhân, Vũ Thúy Quỳnh còn được chú ý với phong cách thời trang táo bạo, phóng khoáng. Cô thường xuyên xuất hiện trong những thiết kế ôm hoặc cắt xẻ mạnh tay, tôn trọn đường cong cơ thể.

Người đẹp 9x không ngần ngại thử nghiệm nhiều phong cách, từ gợi cảm, nữ quyền đến menswear cá tính..., được cô biến hóa theo cách riêng, thể hiện rõ tinh thần tự tin và làm chủ bản thân.

Ít ai biết rằng, hành trình để có được hình thể đáng ngưỡng mộ này là cả quá trình dài nỗ lực vì cô từng rất gầy, chỉ nặng 39 - 40kg.

“Ngày xưa, tôi chỉ nặng 39 - 40kg nên tự ti về ngoại hình và không dám giao tiếp. Ở tuổi 20 - 23, tôi suy nghĩ bồng bột, không tin vào bản thân, có lúc tự hỏi tại sao mình cố gắng nhưng chưa đạt kết quả mong đợi. Hiện tại, tôi chín chắn, hiểu mình hơn, biết cần thay đổi gì và sống có trách nhiệm, sẵn sàng chia sẻ yêu thương”, Vũ Thúy Quỳnh từng chia sẻ.

Hiện tại, sau nhiều năm kiên trì rèn luyện thể thao như tập gym và chơi pickleball, kết hợp chế độ ăn uống khoa học, Thúy Quỳnh đã sở hữu vóc dáng cân đối và đầy sức sống.