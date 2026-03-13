Vợ cầu thủ Duy Mạnh chuộng đồ đắt tiền phong cách 'thôn nữ'

Quỳnh Anh khoe trang phục khi đi cà phê với đầm hoa nhí mix áo gilet bông, mang phong cách vintage kiểu Hàn Quốc. Bà xã cầu thủ Duy Mạnh tự nhận xét vẻ ngoài của mình là 'trông quê thật' trước những bình luận trái chiều của khán giả về gu ăn mặc.

Đầm hoa nhí vốn là kiểu trang phục yêu thích của Quỳnh Anh. Dù khi dạo phố thường ngày hay đi công tác, người đẹp hai con đều chuộng mặc đàm hoa rộng rãi, thoải mái.

Trong buổi tiệc sinh nhật cháu gái, Quỳnh Anh giữ phong cách cổ điển đặc trưng với mẫu đầm hoa tông tím - hồng.

Những thiết kế này thường được bà xã Duy Mạnh sắm từ các local brand của Hàn Quốc, Nhật Bản với mức giá khoảng 3-10 triệu đồng mỗi chiếc.

Dù diện đồ khá đắt tiền, bà mẹ hai con thường gây tranh luận về phong cách. Cô bị nhiều khán giả nhận xét mix đồ lạc quẻ, không ăn nhập giữa trang phục và phụ kiện.

Quỳnh Anh tiếp thu những góp ý về cách phối đồ của khán giả, tuy nhiên bên cạnh đó cô cho rằng mỗi người có một phong cách riêng và nên mặc theo sở thích cá nhân.

Ngoài đầm hoa, người đẹp 30 tuổi còn chuộng các kiểu áo khoác, áo sơ mi chung phong cách 'thôn nữ' nhẹ nhàng.

Quỳnh Anh khoe chiếc áo khoác hoa giá khoảng 5 triệu đồng được cô sắm trong một chuyến công tác Hàn Quốc.

Vợ Duy Mạnh diện áo sơ mi hoa, kết hợp khăn ren mỏ quạ nhí nhảnh khi đi chơi cùng chồng, con.

Trong một lần cùng các con ra sân cổ vũ chồng, Quỳnh Anh diện áo sơ mi thô ren kiểu vintage.

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1996, là con gái ông Nguyễn Giang Đông, cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn, và em gái của Huyền Mi, vợ cầu thủ Nguyễn Văn Quyết. Cô kết hôn với cầu thủ Duy Mạnh năm 2020. Hiện họ có hai con, bé đầu sinh năm 2020, bé thứ hai sinh năm 2023. Bên cạnh việc chăm sóc gia đình, Quỳnh Anh thành công với công việc kinh doanh mỹ phẩm.