Vợ Duy Mạnh mặc váy hoa nhí, được khen nữ tính sau lần mix đồ lạc quẻ

Sáng 1/9, cầu thủ Duy Mạnh và bà xã Quỳnh Anh đến thăm và trao quà cho một số chiến sĩ tham gia nhiệm vụ A80. Người đẹp hai con chọn mặc đầm hoa nhí - trang phục mà cô yêu thích - kết hợp cùng giày búp bê của Dior, tạo nên tổng thể nhẹ nhàng, nữ tính. Diện mạo của bà xã Duy Mạnh nhận được nhiều lời khen của khán giả. Người hâm mộ cho rằng Quỳnh Anh đã có thay đổi tích cực, đón nhận những lời góp ý của fan để điều chỉnh cách mix-match trang phục cho phù hợp.

Quỳnh Anh khoe ảnh chụp cùng khối Tác chiến điện tử.

Đầm hoa babydoll cùng giày búp bê giúp bà mẹ hai con được khen dễ thương.

"Hôm nay mặc thế này xinh xuất sắc luôn"; "Chị cứ phát huy thế này cho em nhé"; "Mặc như này dễ thương quá, như công chúa luôn"; "Nàng biết tiếp thu ý kiến của khán giả nè"... một số khán giả bình luận. Cầu thủ Duy Mạnh bình luận khen bà xã mặc đẹp hơn trước.

Trước đó, hôm 29/8, Quỳnh Anh khoe ảnh chụp cùng các chiến sĩ trong đợt diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh. Vợ cầu thủ Duy Mạnh diện đầm hoa nhí nữ tính, kết hợp cùng tất cổ ngắn màu đen và giày sneakers của Louis Vuitton. Dù chọn thiết kế hàng hiệu có giá 35 triệu đồng, bà mẹ hai con gây bàn tán vì cách mix-match trang phục chưa ăn nhập.

Bộ trang phục gồm đầm hoa, giày thể thao và tất đen khiến Quỳnh Anh bị chê trước đó.

Quỳnh Anh nhiều lần gây bàn tán về gu ăn mặc. Sau sinh hai con, cô thay đổi lối ăn mặc từ tiểu thư cầu kỳ sang đơn giản, thoải mái. Người đẹp nhiều lần bị chê mặc xuề xòa, kém sang trọng dù "dát" đồ hiệu hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều fan thích vẻ thoải mái, tự nhiên, không cầu kỳ của bà xã cầu thủ Duy Mạnh.

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1996, là con gái ông Nguyễn Giang Đông, cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn, và em gái của Huyền Mi, vợ cầu thủ Nguyễn Văn Quyết. Cô kết hôn với cầu thủ Duy Mạnh năm 2020. Hiện họ có hai con, bé đầu sinh năm 2020, bé thứ hai sinh năm 2023. Bên cạnh việc chăm sóc gia đình, Quỳnh Anh thành công với công việc kinh doanh mỹ phẩm.