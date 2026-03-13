Kpop Viral News tuần qua: 'Búp bê' Hong Eun Chae bị chê nhan sắc

Hong Eun Chae của Le Sserafim gần đây đã trở thành mục tiêu chỉ trích trên mạng sau khi một video đánh giá nhan sắc ngoài đời thực của cô lan truyền trên mạng. Nhiều người nói cô 'nhan sắc giả dối' vì không đẹp như khi make up.

Hong Eun Chae, thành viên nhỏ tuổi nhất của Le Sserafim, được nhiều người hâm mộ chú ý nhờ nhan sắc trong trẻo và nụ cười rạng rỡ đặc trưng. Sinh năm 2006, nữ thần tượng gây ấn tượng với gương mặt tươi sáng, làn da sáng và đường nét trẻ trung mang đậm vẻ đẹp tự nhiên của thế hệ idol Gen 4.

Jeon Somi rạng rỡ như búp bê Barbie khi dự show ngày 12/3.

Jeon Somi là ca sĩ người Hàn Quốc gốc Canada, sinh năm 2001, từng gây chú ý khi giành vị trí quán quân chương trình sống còn 'Produce 101' và ra mắt trong nhóm dự án I.O.I. Sau khi hoạt động solo dưới công ty The Black Label, Somi ghi dấu ấn với hình ảnh năng động và phong cách âm nhạc trẻ trung. Các bản hit như "Dumb Dumb" hay 'Fast Forward' giúp cô duy trì sức hút trong làn sóng Kpop Gen Z. Nữ ca sĩ cũng thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý nhờ visual nổi bật và độ phủ sóng trên mạng xã hội.

Ningning của Aespa tham dự sự kiện 'Phong cách sống năng động và khỏe mạnh' do Discovery tổ chức tại Hannam-dong, Seoul vào sáng ngày 12/3. Da đẹp, dáng xinh giúp người đẹp gây sốt.

Ningning là thành viên người Trung Quốc của nhóm nhạc nữ Aespa trực thuộc SM Entertainment. Sinh năm 2002, cô đảm nhận vị trí main vocal với chất giọng nội lực và khả năng xử lý nốt cao ấn tượng. Ningning gây chú ý nhờ visual sắc nét cùng phong thái trình diễn tự tin trên sân khấu. Từ khi ra mắt năm 2020, nữ idol nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt Gen Z nổi bật của Kpop.

Ca sĩ Ju Yeon đăng ảnh từ Paris, nơi anh tham dự show thời trang mùa đông của Balenciaga trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris. Nhiều người bàn tán về việc anh để lộ vùng lông dưới cánh tay, cho rằng điều này không phù hợp.

Lee Ju Yeon (thường được biết đến với nghệ danh Juyeon) là thành viên nổi bật của nhóm nhạc Kpop The Boyz. Sinh ngày 15/1/1998 tại Hàn Quốc, Ju Yeon được biết đến với ngoại hình điển trai, chiều cao nổi bật và khí chất cuốn hút trên sân khấu. Anh đảm nhận vai trò vũ công chính của nhóm, gây ấn tượng với những màn trình diễn mạnh mẽ và kỹ thuật vũ đạo linh hoạt. Bên cạnh khả năng biểu diễn, Ju Yeon còn được fan yêu thích nhờ phong thái thời trang và thần thái visual chuẩn idol Kpop. Nhờ sức hút cả về ngoại hình lẫn kỹ năng, anh trở thành một trong những gương mặt được chú ý nhất của The Boyz.

Các thành viên Jungwon, Sunghoon và Jay của nhóm Enhypen tạo dáng chụp ảnh tại sự kiện khai trương Prada White Sun, được tổ chức tại Avenuel thuộc chi nhánh Lotte Department Store Jamsil ở Seoul vào chiều ngày 12/3. Vẻ đẹp trai của các thần tượng khiến fan thích thú.

Go Youn Jung ở Paris, Pháp, nơi cô tham dự buổi trình diễn thời trang của một thương hiệu xa xỉ.

Go Youn Jung là nữ diễn viên Hàn Quốc sinh năm 1996, trực thuộc công ty MAA Entertainment. Cô gây chú ý nhờ visual thanh tú và diễn xuất tự nhiên qua các dự án như 'Sweet Home', 'Alchemy of Souls' và 'Moving'. Go Youn Jung được xem là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của màn ảnh Hàn những năm gần đây. Nữ diễn viên ngày càng được săn đón trong các dự án phim và chiến dịch quảng cáo lớn.

Nhóm nhạc nam DKB trực thuộc Brave Entertainment gần đây tiết lộ dù đã hoạt động được 6 năm, họ vẫn chưa kiếm được bất kỳ khoản thu nhập nào. 6 năm qua, họ thực hiện nhiều chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới và phát hành nhiều album, bao gồm cả album gần đây nhất là 'Emotion', làm việc cật lực nhưng chưa hòa vốn. Một thành viên tiết lộ chỉ tiêu khoảng 20.000 Won (khoảng 13,60 USD) mỗi ngày.