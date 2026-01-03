Nghê Ni giữ dáng đồng hồ cát dù không ăn kiêng khắt khe

Không theo chế độ ăn kiêng hà khắc, không ép cân, Nghê Ni vẫn duy trì vóc dáng đồng hồ cát mềm mại, săn chắc - hình mẫu được giới thời trang và điện ảnh Hoa ngữ đánh giá cao suốt nhiều năm qua. Ảnh: Weibo

Ăn uống thông minh thay vì ăn kiêng

Nghê Ni không theo các chế độ ăn kiêng hà khắc thường thấy ở giới giải trí. Cô lựa chọn cách ăn uống điều độ, tập trung vào chất lượng thay vì cắt bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm. Trong các bữa ăn hàng ngày, nữ diễn viên sinh năm 1988 ưu tiên rau xanh, trái cây theo mùa, cá, trứng và đậu phụ. Các món nhiều dầu mỡ hay đường tinh luyện được hạn chế, nhưng không loại bỏ tuyệt đối để tránh cảm giác căng thẳng hay bù trừ quá mức.

Cách ăn này giúp cơ thể duy trì năng lượng ổn định, hạn chế tích mỡ vùng bụng và hông, đồng thời giữ được khối cơ cần thiết để vóc dáng không bị gầy gò, thiếu sức sống.

Giữ đường cong bằng vận động nhẹ nhưng đều

Thay vì tập luyện cường độ cao để giảm cân nhanh, Nghê Ni gắn bó với yoga, pilates và đi bộ nhanh. Đây là những bộ môn giúp tăng độ dẻo dai, siết cơ lõi và cải thiện tư thế. Việc tập trung vào vùng eo, lưng và hông giúp cơ thể nữ diễn viên giữ được đường cong mềm mại đặc trưng của dáng đồng hồ cát.

Nghê Ni duy trì vận động đều đặn như một phần sinh hoạt hằng ngày, không đặt nặng áp lực phải tập nhiều hay tập nặng, nhờ đó dễ duy trì lâu dài. Ảnh: Weibo

Ngủ đủ là nguyên tắc không thỏa hiệp

Nghê Ni coi giấc ngủ là yếu tố nền tảng trong việc giữ dáng. Ngoài lịch quay, cô cố gắng ngủ đủ giờ, hạn chế thức khuya. Ngủ đủ giúp cơ thể điều hòa hormone, giảm tích nước và hạn chế tình trạng thèm ăn do mệt mỏi.

Chăm sóc cơ thể theo hướng tối giản

Nữ diễn viên không chạy theo các phương pháp giảm cân hay làm đẹp nhanh. Cô duy trì thói quen chăm sóc cơ thể cơ bản như uống đủ nước, dưỡng ẩm da đều đặn và bảo vệ da khỏi ánh nắng. Làn da săn chắc, khỏe khoắn góp phần tạo cảm giác vóc dáng thon gọn và trẻ trung hơn.

Vẻ đẹp của Nghê Ni đến từ sự tự tin và thoải mái với cơ thể. Không chạy theo chuẩn gầy khắt khe, cô giữ vóc dáng hài hòa với tỷ lệ tự nhiên. Chính phong thái điềm tĩnh, không gượng ép giúp Nghê Ni duy trì sức hút bền bỉ qua nhiều năm.

Ở tuổi 37, nữ diễn viên vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai, làn da khỏe khoắn và phong thái tự nhiên, không gượng ép. Ảnh: Harper’s Bazaar China

Nghê Ni sinh năm 1988, là nữ diễn viên Trung Quốc nổi tiếng sau thành công của phim Kim Lăng thập tam thoa do Trương Nghệ Mưu đạo diễn. Ngoài phim ảnh, Nghê Ni thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí lớn và là gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang cao cấp lựa chọn. Cô được xem là biểu tượng của vẻ đẹp trưởng thành, tự nhiên và bền vững trong làng giải trí Hoa ngữ.