Tú Hảo cát xê gần 1 tỷ đồng/tháng nhưng thích mua áo 200 ngàn đồng

Thứ Tư, ngày 06/06/2018 00:18 AM (GMT+7)

Thường xuyên bị so sánh với Phí Phương Anh và không quan trọng đồ hiệu là những gì Tú Hảo chia sẻ.

Quán quân The Face Việt Nam 2017 Tú Hảo đã có nhiều thay đổi sau khi đạt được nhiều giải thưởng lớn. Cô thường xuyên góp mặt trong những sự kiện thời trang trong nước hay là gương mặt được các thiết kế Việt "chọn mặt gửi vàng" trong các bộ hình lookbook.

Là một gương mặt tiêu biểu trong làng mẫu Việt, chuyện về cát xê, tình - tiền của Tú Hảo cũng là những ẩn số người hâm mộ muốn được biết và cô từng chia sẻ về những vấn đề này một cách chi tiết.

Ví như chuyện cát xê, Tú Hảo từng nói tháng cao điểm nhất, cô thu về số tiền 40.000 USD khoảng gần 1 tỷ đồng. Bởi sau danh hiệu quán quân The Face, cô được 2 nhãn hàng lớn mời làm gương mặt đại diện.

Với mức thu nhập đó, Tú Hảo thừa sức sở hữu những món đồ thời trang hàng hiệu đắt giá. Thế nhưng, túi xách đắt nhất của cô chỉ có giá khoảng 5- 6 triệu đồng.

Áo mặc vẫn có những món đồ chỉ 150 tới 200 ngàn đồng. Bởi theo Tú Hảo, cô không quan trọng đồ hiệu chỉ nghĩ đơn giản là hợp hay không.

Từng bị so sánh với quán quân The Face Việt Nam 2016 Phí Phương Anh nhưng Tú Hảo vẫn tự tin với khả năng, thế mạnh của chính mình. Cô quan niệm không có sự so sánh nào là đúng vì mỗi người sinh ra đã là cá thể khác nhau.

Cô cũng như bao người đẹp khác, gặp phải vấn đề gạ tình - câu chuyện không còn là của riêng ai trong giới người mẫu.

“Hôm đó Hảo vô tình lướt thấy tin tuyển dụng model chụp áo dài nên nộp thông tin tham dự ngay và nhận được lời hẹn đến casting, thử đồ. Nhưng vì gặp một số việc bận không thể đến tham gia vào đúng ngày casting nên mình cứ nghĩ rằng đã bị loại”, Tú Hảo từng chia sẻ.

Tuy nhiên, một vài ngày sau đó, người tuyển dụng vẫn giữ liên lạc với Tú Hảo và đã có chủ đích mời cô nàng đến casting thêm 1 lần nữa vì lý do “chưa tìm được người thích hợp” và đang có “một người sếp đang rất muốn gặp gỡ”.

Mọi chuyện bắt đầu rẽ sai hướng khác khi Tú Hảo bỗng có cảm giác bất an khi đến gặp mặt người tuyển dụng khi không một bộ áo dài nào như đã nói và lại mời cô ăn tại một nhà hàng Nhật Bản.

Hiện tại, Tú Hảo vẫn miệt mải với công việc chụp hình thời trang cũng như tích cực tham gia các hoạt động người mẫu khác để có thu nhập cho bản thân cũng như đóng góp 1 phần cho gia đình nhỏ.