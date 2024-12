3 nàng Á hậu giàu có, sở hữu kho hàng hiệu tiền tỷ đủ sức "chặt chém" cả hoa hậu

Những nàng á hậu thuộc team sang chảnh, có phong cách thời trang đắt giá hơn cả những hoa hậu chánh cung.

Á hậu Huyền My:

Nguyễn Trần Huyền My, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô giành giải Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Tại cuộc thi năm đó, Huyền My là người đẹp nổi bật ngay từ những vòng ngoài. Cô có chiều cao 1,74 m, số đo ba vòng 83–62–93. Huyền My có gương mặt ngọt ngào, kiều diễm cùng body săn chắc. Người đẹp sau đó đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 tổ chức trên sân nhà và lọt vào top 10 chung cuộc.

Không chỉ có nhan sắc, Á hậu Huyền My còn có gu ăn mặc đẹp đỉnh với nhiều đồ hiệu cao cấp. Vài năm trở lại đây, cô quan tâm đến thiết kế của những hãng mốt lớn như Dior, Louis Vuitton, giúp vẻ ngoài thêm sang trọng. Chất liệu đẹp, đường may tinh tế, kiểu dáng thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung là yếu tố quan trọng khi lựa chọn đồ của người đẹp.

Diện mẫu váy đơn giản, Huyền My lại mang theo một trong những chiếc túi đắt đỏ là Birkin của Hermes làm từ da cá sấu bạch tạng size 30. Trên thị trường bán lại, mẫu túi tương tự có giá lên tới 200.000 USD (hơn 5 tỷ đồng). Ngoài mẫu túi này, á hậu còn sưu tầm túi Kelly Ombre da thằn lằn, Birkin da cá sấu tông màu đỏ, Kelly màu cam.

Nàng hậu xinh đẹp sắm nhiều vòng, khuyên tai của Chanel, Dior, kính Fendi và còn có thú sưu tầm đồng hồ xa xỉ, trong đó có thiết kế của Richard Mille, Hublot, Van Cleef & Arpels, Chopard.

Không chỉ mua sắm đồ mặc thường ngày, cô còn mạnh tay chi tiền mua đồ ngủ bằng lụa cao cấp của Louis Vuitton, Dior, mỗi bộ hơn 100 triệu đồng. Người đẹp thường diện các bộ pyjama này trong những chuyến bay dài, vừa tạo cảm giác thoải mái vừa giữ được vẻ sang trọng.

Á hậu Tú Anh:

Sau hơn 12 năm kể từ khi đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2012, nhan sắc của Dương Tú Anh không những không thay đổi mà còn có phần ngọt ngào, quyến rũ hơn bao giờ hết. Cô được mệnh danh là gái hai con đẹp nhất nhì Hà Thành.

Á hậu Dương Tú Anh cũng được biết đến là người đẹp sành thời trang. Cô sở hữu tủ hàng hiệu khủng nhiều nhà mốt xa hoa mà bất kỳ cô gái yêu thời trang nào cũng ao ước có được. Người đẹp luôn là gương mặt xuất hiện trong những sự kiện thời trang cao cấp của các nhà mốt lừng danh thế giới.

Với lợi thế về cả vóc dáng lẫn nhan sắc, Tú Anh tự tin diện trang phục đủ các gam màu. Tuy nhiên, cô vẫn có phần ưu ái các gam màu nâu tây, trắng sữa, tôn vẻ mỏng manh, thanh tú dịu dàng.

Nàng Á hậu được xem là một tín đồ thời trang hàng hiệu khét tiếng ở Hà Thành, sở hữu những chiếc túi xách tiền tỷ như mẫu túi màu đỏ huyền bí của nhà mốt Hermes làm ai cũng choáng váng.

Tú Anh còn có sở thích chơi đồng hồ tiền tỷ, với những mẫu mã đắt giá và không phải ai cũng sở hữu được.

Cô là khách mời VIP của nhiều nhãn hiệu thời trang hàng đầu làng mốt Việt và quốc tế.

Á hậu Tường San:

Tường San sinh năm 2000, đăng quang ngôi vị Á hậu 2 của Miss World Vietnam (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) năm 2019. Sau khi kết hôn năm 2020, Tường San sinh con đầu lòng năm 2021. Cô là một trong những hoa hậu, á hậu lập gia đình, có con ở độ tuổi trẻ nhất làng giải trí.

Ngoài gương mặt thanh tú, sống mũi cao và bờ môi nhỏ nhắn, nàng Á hậu 2 còn gây ấn tượng với gu thời trang sành điệu. Cô luôn biến hóa cùng nhiều phong cách khác nhau với những món đồ thời trang cao cấp, có mức giá hàng trăm triệu đồng đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Trước khi là một Á hậu của Miss World 2019, Tường San đã là một mẫu lookbook và beauty blogger có tiếng tại Hà Nội. Cô góp mặt trong rất nhiều chiến dịch quảng cáo của các thương hiệu thời trang trong nước, nên không khó để nhận ra gương mặt của Tường San đã rất quen thuộc với làng thời trang Việt. Chính vì vậy, cô được nhiều nhãn hàng cao cấp chọn mặt gửi vàng, mời tham dự các sự kiện đẳng cấp và nhận được đãi ngộ ấn tượng với những mẫu mã sản phẩm mới và hot nhất làng mốt.

Tường San luôn là gương mặt được các nhãn hàng lớn mời tham dự các sự kiện thời trang VIP.

Á hậu Tường San sở hữu loạt túi xách đắt đỏ, cô cũng mê trang sức trăm triệu với đá quý, kim cương từ những nhà mốt lừng danh quốc tế.

Nàng á hậu thường quay những clip mua sắm và phối đồ giúp các chị em có những gợi ý hay ho và bổ ích.

