Tình mới 19 tuổi của 'trai hư' Scott Disick chuộng mốt hở bạo

Thứ Sáu, ngày 20/11/2020 08:00 AM (GMT+7)

Amelia Hamlin xinh đẹp và nóng bỏng, đang là tâm điểm chú ý ở Hollywood khi công khai hẹn hò với "trai hư" Scott Disick.

Scott Disick vừa chia tay mối tình 3 năm với nàng mẫu Sofia Richie (22 tuổi) - con gái danh ca Lionel Richie và nhanh chóng hẹn hò với Amelia Hamlin cũng là người mẫu, diễn viên và ngôi sao mạng xã hội. Cặp đôi bị bắt gặp đi dự tiệc Halloween ở Los Angeles (Mỹ) vào cuối tháng 10 (ảnh) và dấy lên tin đồn hẹn hò. Scott Disick mặc trang phục diêm dúa, sặc sỡ giống tạo hình nhân vật thám tử Ace Ventura trong phim "Ace Ventura: Pet Detective" do Jim Carrey trong đóng.

Trong khi đó, nàng mẫu 19 tuổi mặc áo trang phục hở hang táo bạo, áo ngực đan sợi xuyên thấu. Dù mới nổi ở Hollywood nhưng Amelia Hamlin đã cho thấy có tính cách nổi loạn khi thường xuyên ăn mặc hở bạo trước công chúng bất chấp mọi ánh nhìn.

Amelia Hamlin được trông thấy trên phố với trang phục kiệm vải khi đi dự sinh nhật 69 tuổi của bố Harry Hamlin ở Los Angeles cách đây chưa lâu.

Có gần 700 ngàn người follow trên Instagram, Amelia Hamlin thường xuyên chia sẻ những hình ảnh sexy "đốt mắt" người hâm mộ.

Amelia Hamlin không phải là người xa lạ trong giới showbiz, cô được biết đến là con nhà nòi khi là con gái của cặp đôi diễn viên Hollywood nổi tiếng Lisa Rinna và Harry Hamlin. Chị gái cô là Delilah Belle Hamlin sinh năm 1998, cũng là người mẫu nổi tiếng xinh đẹp và sắc vóc "vạn người mê".

Những shoot hình với tư thế táo bạo của chân dài sinh năm 2001.

Amelia Hamlin có vóc dáng săn chắc nóng bỏng.

Amelia Hamlin chưa vướng scandal tình ái nào nhưng Scott Disick lại nổi tiếng là tay chơi đào hoa, cặp kè với nhiều mỹ nhân Hollywood. Anh là người tình cũ lâu năm của chị gái cô Kim là Kourtney Kardashian và cũng là nhân vật quen thuộc của show truyền hình thực tế về gia đình Kardashian là: Keeping Up With The Kardashians. Cả hai đã có với nhau 4 con chung trước khi chia tay.

Chuyện tình của cặp đôi đang rất được chú ý ở Hollywood.

