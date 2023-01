Tiến Linh được “quốc bảo nhan sắc Việt” dự đoán giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2022

Tiến Linh được nhiều người kỳ vọng ghi bàn trong trận chung kết.

Sau nhiều trận đá vòng loại, 2 đội tuyển bước vào trận chung kết giành ngôi vị AFF Cup 2022 là Việt Nam - Thái Lan. Buổi thi đấu sẽ diễn ra vào lúc 7h30 tối (13/1) tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Bóng đá Việt Nam - Thái Lan luôn tạo sức hút vô cùng lớn với người hâm mộ. Bởi cả hai đội tuyển từng có nhiều lần so tài với những giải đấu quan trọng, gay cấn trước đó.

Tính tới thời điểm hiện tại, trong 26 lần chạm mặt Thái Lan, ĐT Việt Nam đã có 3 chiến thắng, 7 trận hoà và thua tới 16 trận. Đặc biệt, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ĐT Việt Nam chưa từng giành được chiến thắng trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình, trong các giải đấu chính thức. Vì vậy, trận đấu ngày hôm nay sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Park Hang Seo "phá dớp" trước đối thủ nhiều duyên nợ này. Trong khi đó, người hâm mộ bóng đá càng mong muốn có được chiến thắng trong trận đấu này hơn.

Trước không khí sôi động của trận chung kết, loạt người đẹp Việt đã có những dự đoán về tỷ số. Tỷ số dựa trên mong muốn và khao khát chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. Bởi, chiến thắng trong trận bán kết đã giúp người hâm mộ có thể một lần nữa đặt niềm tin trong "trận chiến" này.

Á hậu - BTV bóng đá Huyền My là một trong những gương mặt quen thuộc của "hội người hâm mộ đội tuyển bóng đá Việt Nam". Cô nhiều lần tham gia bình luận hay ra sân cổ vũ cho các cầu thủ. Trong trận đấu tối nay, Huyền My chia sẻ, dù bận lịch làm bóng đá về ngoại hạng Anh nhưng cô vẫn theo dõi kết quả dù không thể xem trọn vẹn trận đấu. Huyền My dự đoán tỷ số Việt Nam - Thái Lan là 2 - 1. Người giúp Việt Nam ghi bàn chính là cầu thủ Tiến Linh. Chính anh đã giúp Việt Nam chiến thắng trong trận bán kết vừa qua.

Á hậu Huyền My.

Lily Chen được biết tới là diễn viên truyền hình và nhận được quan tâm thời gian qua khi góp vai trong phim "Mẹ Rơm". Cô cho biết, bản thân có niềm đam mê lớn với các giải đấu mà Việt Nam tham gia và giải AFF Cup lần này cũng không ngoại lệ. "Cô vợ trưởng thôn bị cắm sừng" cũng đặt niềm tin vào Tiến Linh. Anh sẽ ghi một bàn thắng, Đoàn Văn Hậu hoặc Quang Hải sẽ ghi bàn thắng thứ 2 cho Việt Nam để có tỷ số 2 - 1.

Người đẹp Tây Ninh nói thêm: "Để thêm gay cấn, tôi nghĩ Thái Lan sẽ ghi bàn trước và đó sẽ là động lực giúp Việt Nam lấy lại tinh thần để có 2 bàn thắng liên tiếp".

Diễn viên Lily Chen.

Tiến Linh là cầu thủ toả sáng trong trận bán kết và anh được kỳ vọng cao sẽ làm nên chuyện trong trận chung kết. Và, diễn viên Huỳnh Hồng Loan cũng dự đoán với kết quả: "Việt Nam 2 - 0 Thái Lan và Tiến Linh sẽ ghi bàn giúp Việt Nam chiến thắng ở trận chung kết AFF Cup 2022".

Nữ diễn viên kỳ vọng 2 bàn thắng sẽ đều do Tiến Linh thực hiện.

Diễn viên Huỳnh Hồng Loan.

Ngoài những cầu thủ trên, người hâm mộ còn có thể đặt niềm tin vào nhiều chân sút từng có nhiều bàn thắng ấn tượng như: Hồ Tấn Tài, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Quyết, Văn Thanh, Hồng Duy và thủ môn điển trai Đặng Văn Lâm.

