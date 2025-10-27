Hoàng Mỹ An đổi phong cách sexy khoe hình thể

Vài tháng gần đây, Hoàng Mỹ An tích cực thử nghiệm phong cách sexy. Xuất hiện trong một sự kiện hôm 21/10, cô chọn áo măng tô dáng dài, bên trong phối bratop và quần siêu ngắn.

Bộ trang phục giúp ca sĩ làm nổi bật đôi chân thon dài, thân hình gợi cảm.

Mỹ nhân sinh năm 1996 mặc áo và quần 'một gang tay' cùng áo khoác da đỏ theo phong cách biker.

Trang phục giúp Hoàng Mỹ An trông phá cách, khác với vẻ nữ tính, nhẹ nhàng mà cô theo đuổi nhiều năm nay.

Trong các sự kiện, mốt quần 'không thể ngắn hơn' được Hoàng Mỹ An tích cực diện.

Người đẹp phối mốt áo corset ôm sát thân hình với jeans cạp trễ. Ca sĩ nói từ khi nhuộm tóc đỏ hồng, cô nhận được sự ủng hộ từ khán giả nhờ sự 'lột xác phong cách'.

Với kiểu tóc mới, kiện tướng dancesport cũng muốn theo đuổi phong cách năng động, gợi cảm và trẻ trung.

Hoàng Mỹ An sinh năm 1996, là em họ của Phan Hiển, đồng thời là học trò của vợ anh - kiện tướng Khánh Thi. Năm 2010, cô vô địch dancesport giải quốc tế mở rộng, đoạt huy chương vàng giải vô địch trẻ quốc gia. Năm 2013, cô thi Thử thách cùng bước nhảy, giành ngôi á quân. Năm 2015, cô sang Mỹ du học và chuyển hướng làm ca sĩ. Năm 2023, cô góp mặt trong The Masked Singer (Ca sĩ mặt nạ) mùa 2, với mascot Bạch Khổng Tước.