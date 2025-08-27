Thủ lĩnh nhà chung Next Top Model bị chê 'ngựa non háu đá'

Sau chiến thắng ở tập 3, Giang Phùng, 20 tuổi, trở thành thủ lĩnh của nhà chung Vietnam's Next Top Model 2025. Trong tập 4 của chương trình phát sóng tối 24/8, chân dài đặt ra nhiều điều luật chưa từng có ở cuộc thi như: Các thí sinh phải "dạ thưa thủ lĩnh Giang Phùng" mỗi khi nói chuyện với cô

Không chỉ nóng trên đồi cát, tập 4 còn bùng nổ tại nhà chung khi Giang Phùng – sau chiến thắng tập 3 – áp dụng loạt "luật lệ khó đỡ": từ việc các thí sinh phải "dạ thưa thủ lĩnh Giang Phùng", câu cửa miệng là "Chanté", khi đi ngủ sẽ có hai người gác cửa phòng cho đến phân vai Kim Thanh - "trợ lý bí mật" báo cáo tình hình nhà chung và Trà My - "cung nữ xách đồ" mỗi khi ra ngoài. Những quy định oái oăm khiến cả nhà chia rẽ, dẫn đến cuộc đối đầu căng thẳng giữa "11 người và 1 thủ lĩnh".

Giang Phùng, trong thế đơn độc, cay đắng trải lòng: "Em cảm thấy mọi người không nghiêm túc, không tôn trọng em." Đáp trả lại sự độc đoán này, nhóm "tứ nữ quyền lực" gồm Hằng Ngô, Uyên Đỗ, Ái Băng và Tuyết Mai đã bày trò canh cửa ngược, cố tình náo loạn để phá giấc ngủ của thủ lĩnh. Drama lên đến cao trào khi Giang Phùng cho rằng đây là sự trả đũa trẻ con hơn cả chính mình, buộc cô nàng phải bỏ luật "canh cửa" và lên tiếng phàn nàn về sự thiếu hợp tác từ đồng đội. Trước tình thế này, Trước làn sóng xung đột ấy, Host Thanh Hằng đã có những lời nhắn nhủ thấm thía: nhà chung cũng chính là một xã hội thu nhỏ, nơi người bị động chắc chắn sẽ chịu nhiều thiệt thòi; nếu muốn nắm quyền chủ động, không còn cách nào khác ngoài nỗ lực để giành lấy. "Biến thái độ tiêu cực thành hành động để người đối diện tâm phục khẩu phục; tranh luận, nhưng phải trong sự tôn trọng lẫn nhau." — bài học này trở thành lời cảnh tỉnh cho tất cả thí sinh về cách sử dụng quyền lực, cách đối mặt với mâu thuẫn, và quan trọng hơn hết, là cách giữ vững tinh thần văn minh trong một cuộc thi khắc nghiệt.

Mâu thuẫn này ngay lập tức tạo nên nhiều luồng tranh cãi từ khán giả: một bên thích thú với sự "độc đáo" trong cách Giang Phùng tận hưởng đặc quyền thủ lĩnh, bên kia lại cho rằng những điều luật ấy là quá sức chịu đựng với các thí sinh khác.