Thêm Á hậu Trái Đất từ bỏ danh hiệu

Ngày 15/8, người đẹp Nadeen Ayoub đã được công bố là đại diện của Palestine tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra ở Thái Lan vào tháng 11. Cô làm nên lịch sử khi trở thành người đẹp đầu tiên của Palestine tham dự Miss Universe.

Nadeen Ayoub không phải là gương mặt xa lạ với giới sắc đẹp. Cô là người đẹp Palestine đầu tiên giành vị trí cao ở một cuộc thi sắc đẹp quốc tế khi được trao danh hiệu Á hậu 2 tại Hoa hậu Trái Đất 2022.

Nadeen Ayoub từ bỏ danh hiệu Á hậu Trái Đất 2022.

Nadeen Ayoub quyết định từ bỏ danh hiệu Á hậu Trái Đất để tham dự đấu trường Miss Universe với mục đích giúp tiếng nói của những người dân quê hương cô được thế giới lắng nghe.

“Vào thời điểm cả thế giới đang hướng về quê hương, tôi mang trong mình trọng trách to lớn. Nó không chỉ là một danh hiệu. Đó là một nền tảng để lên tiếng cho người dân Palestine, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em”, Nadeen chia sẻ.

Thông qua dự án mang tên Saidat Falasteen, cô mong muốn làm nổi bật những câu chuyện về sức bật, sự sáng tạo ở Palestine vẫn còn được ít người biết đến.

“Chúng ta không chỉ được biết đến bởi những cuộc chiến tranh, chúng ta là những người phụ nữ với ước mơ, tài năng và tiếng nói mạnh mẽ. Hành trình của tôi tại Hoa hậu Hoàn vũ là dành cho tất cả những cô gái dám ước mơ”, cô nói.

Nadeen Ayoub năm nay 26 tuổi, là nhà hoạt động nhân đạo, huấn luyện viên sức khỏe và thể hình. Cô tốt nghiệp cử nhân Văn học và Tâm lý học tại Canada. Hiện cô tiếp tục khởi động chiến dịch gây quỹ để giúp đỡ trẻ em cần hỗ trợ y tế cho một bệnh viện.

Nadeen Ayoub là á hậu thứ hai của cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2022 từ bỏ danh hiệu. Trước đó, Á hậu 1 là người đẹp Australia - Sheridan Mortlock - cũng từ bỏ danh hiệu để tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Australia 2025.

Sheridan Mortlock đã vượt qua cuộc thi cấp bang nhưng ra về trắng tay trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Australia diễn ra hôm 15/8 khiến nhiều người sốc. Trước đó, cô được các diễn đàn sắc đẹp đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho vương miện.

Trước đó, người đẹp Yllana Marie Aduana - Á hậu 1 Hoa hậu Trái Đất 2023 - cũng từ bỏ danh hiệu để thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2025 nhưng dừng chân ở vị trí Á hậu 2 khiến nhiều người tiếc nuối.

Nhiều năm gần đây, danh tiếng của cuộc thi Hoa hậu Trái Đất bị nhận xét xuống cấp trầm trọng do vướng phải hàng loạt scandal, công tác tổ chức kém chuyên nghiệp. Đây cũng được xem là lý do khiến nhiều người đẹp dù đạt danh hiệu cao ở cuộc thi này vẫn từ bỏ để tìm kiếm cơ hội ở các sân chơi sắc đẹp khác.