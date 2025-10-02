Bị tước quyền thi hoa hậu vì khai gian tuổi

Sáng 1/10, ban tổ chức Hoa hậu Trái Đất Colombia đăng tải thông báo cho biết đương kim hoa hậu của cuộc thi này sẽ không tham dự Miss Earth 2025 tại Philippines do vi phạm quy chế về tuổi.

"Hoa hậu Trái Đất Colombia 2025 Laura Isabel González Castrillón sẽ không tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2025 tại Philippines vào tháng 11 do phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế về độ tuổi của thí sinh", ban tổ chức cho biết.

Laura Isabel González Castrillón bị tước quyền thi Hoa hậu Trái Đất 2025.

Dù không được dự thi quốc tế nhưng ban tổ chức cho biết Laura Isabel González Castrillón vẫn được giữ danh hiệu. "Laura vẫn là Miss Earth Colombia, một tấm gương về sự lãnh đạo, cam kết và tình yêu dành cho hành tinh này. Tiếng nói và hành động của cô ấy sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho thế giới", ban tổ chức chia sẻ.

Ban tổ chức Hoa hậu Trái Đất Colombia cũng cho biết họ đang tìm kiếm đại diện mới để chuẩn bị tham dự Miss Earth 2025, sẽ được công bố trong thời gian tới.

Trước đó, thông tin trên trang chủ Hoa hậu Trái Đất công bố Laura Isabel González Castrillón 27 tuổi. Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện ra cô sinh năm 1993, hiện đã 32 tuổi.

Nhiều người cho rằng Laura Isabel González Castrillón đã khai gian tuổi nên bị tước quyền thi quốc tế. Nhưng cũng có ý kiến bảo vệ cô, cho rằng đây là sự tắc trách của ban tổ chức.

Cuộc thi Hoa hậu Trái Đất quy định thí sinh dự thi phải nằm trong độ tuổi từ 18-28 tuổi. Năm nay, người đẹp Bùi Lý Thiên Hương cũng lỡ hẹn với Miss Earth 2025 vì quá tuổi.

Việc Laura Isabel González Castrillón bị tước quyền thi Hoa hậu Trái Đất 2025 khiến nhiều fan sắc đẹp tiếc nuối vì cô được xem là ứng viên mạnh ở cuộc thi năm nay.

Laura Isabel González Castrillón là người dẫn chương trình truyền hình, người mẫu chuyên nghiệp và diễn viên lồng tiếng. Cô tốt nghiệp cử nhân ngành Quan hệ công chúng tại Đại học Medellín.

Colombia là sash mạnh ở các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Tuy nhiên, Colombia đã có hai năm liền trắng tay ở Miss Earth. Thành tích gần đây nhất của Colombia là giải Á hậu 3 (Miss Earth Fire) của người đẹp Andrea Aguilera vào năm 2022. Colombia chưa từng giành danh hiệu Hoa hậu Trái Đất.