Ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế đăng tải thông báo cho phép các thí sinh tự do được đăng ký dự thi Hoa hậu Quốc tế 2025, thu hút sự chú ý của fan sắc đẹp.

"Chúng tôi xin thông báo về việc gia hạn thời gian nộp đơn tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc tế lần thứ 63, sẽ diễn ra vào tháng 11 tại Tokyo, Nhật Bản. Nếu bạn từ 18-28 tuổi, là công dân của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà bạn muốn đại diện, vui lòng liên hệ qua email để xem bạn có đủ điều kiện tham gia hay không. Chúng tôi chỉ còn 20 suất, vì vậy đừng bỏ lỡ cơ hội này", ban tổ chức thông báo.

Hoa hậu Quốc tế 2025 cho phép thí sinh tự do đăng ký tham dự.

Việc Hoa hậu Quốc tế đổi luật chơi đang nhận được sự quan tâm và bàn tán sôi nổi của khán giả trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người băn khoăn liệu có xảy ra trường hợp một quốc gia có hai thí sinh cùng tham dự.

"Nếu cho phép thí sinh tự do đăng ký tham gia, liệu có xảy ra việc một nước có 2 đại diện?", "Cho phép thí sinh tự do tham gia thì sẽ xảy ra nhiều vấn đề về tranh chấp bản quyền", "Hoa hậu Quốc tế không chú trọng việc bán bản quyền nên việc họ cho thí sinh tự do tham dự cũng không có gì lạ"... cư dân mạng bình luận.

Khán giả cho rằng việc một nước có hai thí sinh cùng tham dự Hoa hậu Quốc tế khó xảy ra vì thí sinh vẫn phải đảm bảo điều kiện mà ban tổ chức đưa ra mới được cấp phép tham dự.

"Việc làm này của ban tổ chức nhằm mục đích thu hút thêm thí sinh ở các quốc gia, vùng lãnh thổ mới, ít tham gia các sân chơi sắc đẹp trước đây mà thôi. Còn nếu các quốc gia đã tham gia đều đặn thì không có chuyện cử hai thí sinh tham dự cùng lúc đâu", một khán giả nêu ý kiến.

Thông báo của ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế được đưa ra sau khi Lào tuyên bố không tham dự Miss International 2025. Ngày 14/7, Aaron Bauphapraseuth - Giám đốc quốc gia tổ chức Miss International Laos - đã xác nhận thông tin này.

"Do những đột xuất về lịch trình không thể lường trước và những thách thức về mặt tổ chức nằm ngoài tầm kiểm soát, chúng tôi không thể tiếp tục cử đại diện quốc gia tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2025", ban tổ chức thông báo.

Khán giả cho rằng với quy định mới của Hoa hậu Quốc tế, nếu các đơn vị nắm bản quyền không đủ điều kiện cử thí sinh dự thi thì thí sinh tự do nếu muốn đăng ký và đáp ứng quy chế của cuộc thi vẫn có thể tham dự.

Hoa hậu Quốc tế cũng được xem là cuộc thi sắc đẹp lớn đầu tiên trên thế giới cho phép thí sinh tự do đăng ký tham dự. Khán giả nhận xét đây là sự đổi mới của cuộc thi sắc đẹp có lịch sử lâu đời này.

Chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025 dự kiến được tổ chức vào ngày 27/11 tại Tokyo, Nhật Bản. Hiện đã có 33 quốc gia và vùng lãnh thổ có đại diện tham dự Hoa hậu Quốc tế 2025. Đại diện Việt Nam là người đẹp Nguyễn Ngọc Kiều Duy.

Đương kim hoa hậu Quốc tế là Huỳnh Thị Thanh Thủy. Cô là người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang danh hiệu này. Thanh Thủy được nhận xét có nhiệm kỳ Hoa hậu Quốc tế sôi nổi, đi công tác ở nhiều quốc gia.