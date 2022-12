Sự mất mát của những người ảnh hưởng đến thế giới thời trang năm 2022

André Leon Talley

André Leon Talley là một kho báu của thế giới thời trang. Biên tập viên thời trang huyền thoại, qua đời vào ngày 18 tháng 1 năm 2022, bắt đầu sự nghiệp của mình tại Đại học Brown, nơi ông theo học ngành Văn học Pháp. Sau khi tốt nghiệp, ông học việc với cựu biên tập viên tạp chí Vogue Diana Vreeland. Từ đó, Talley bắt đầu làm việc tại nhiều ấn phẩm khác nhau—Interview Magazine, Women's Wear Daily, W, The New York Times và Vogue. Ông ấy là người da đen đầu tiên làm Giám đốc Sáng tạo và Tổng biên tập cho tạp chí Vogue. Ông ấy cũng là một tác giả thành đạt và vào năm 2020, ông ấy đã được trao giải Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres của Pháp vì những đóng góp của ông ấy cho nền văn hóa của đất nước. Cường quốc thời trang được nhớ đến với kiến thức bách khoa về ngành được cảm nhận rõ ràng trong các bài viết của ông.

Thierry Mugler

Thierry Mugler đã cách mạng hóa thời trang với sự kết hợp giữa văn hóa đại chúng, đường gấp khúc và hình tam giác ngược, xác định gu thẩm mỹ của thập niên 80. Trang phục của ông ấy được mặc bởi David Bowie, Kim Kardashian và Cardi B, chỉ để nêu tên một số. Mugler đã nâng tầm cảnh tượng của một sàn catwalk, ông đã kết hợp âm nhạc và thời trang, đồng thời nâng cao hiệu suất trình diễn các bộ sưu tập của mình, khiến các thiết kế của ông ngay lập tức được tôn vinh. Mugler tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Nghệ thuật cho Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới I Am ... của Beyoncé, hóa trang cho Nữ hoàng B thành một phụ nữ và một chiến binh trong bộ leotard vàng nạm đá quý.

Ông ấy được nhớ đến với sự kết hợp giữa S&M với thời trang cao cấp và sự hòa nhập tiên phong trên sàn catwalk. Cao su và dây nịt là một số mặt hàng chủ lực luôn xuất hiện trong các thiết kế của ông ấy, chẳng hạn như khi ông ấy mặc đồ cho Kim Kardashian cho Met Gala vào năm 2019, ông ấy đã mặc cho cô ấy một chiếc váy trông ướt át. Nhà thiết kế người Pháp cũng được biết đến với việc tuyển chọn người mẫu chuyển giới trên sàn diễn của mình vào những năm 1980, đảm bảo thu hút sự chú ý của các thành viên cộng đồng LGBTQ+ trong suốt sự nghiệp của mình. Mugler qua đời vào ngày 23 tháng 1 năm 2022.

Issey Miyake

Được tôn vinh là ông hoàng của những nếp gấp, Issey Miyake qua đời vào ngày 5 tháng 8 năm 2022. Ông nổi tiếng với quần áo xếp ly sáng tạo và cách mặc quần áo cho Steve Jobs—ông đã tặng steve chiếc áo cổ lọ màu đen mang tính biểu tượng, những chiếc 501 của Levi's và những chiếc New Balance 991, một vẻ ngoài thẩm mỹ mà cuối cùng đã trở thành đồng phục của Thung lũng Silicon. Với sự nghiệp kéo dài hơn 50 năm, nhà thiết kế người Nhật Bản luôn coi các thiết kế của mình là “quần áo” hơn là “thời trang”, tránh xa ý tưởng rằng tác phẩm của ông phải phù hợp với xu hướng.

Miyake chống lại thời trang capsule và chu kỳ thời trang, thay vào đó thúc đẩy tái chế vì ông muốn khách hàng của mình có thể mặc những món đồ của ông từ 10 năm trước với các thiết kế của ông ngày nay. Hơn nữa, ông coi công nghệ không phải là một vấn đề mà là một giải pháp để sản xuất thừa. Ông đã đi tiên phong trong ý tưởng may quần áo bằng cách cắt giảm chất thải bằng cách sử dụng một ống vải duy nhất và sử dụng máy dệt kim. Ngày nay, một số thiết kế của ông tồn tại vĩnh viễn trong các viện bảo tàng, bao gồm Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại.

Hanae Mori

Hanae Mori là một huyền thoại sống của thời trang Nhật Bản, người đã trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên được nhận vào Chambre Syndicale de la Haute Couture danh tiếng. Các thiết kế đặc trưng của bà ấy bao gồm những bộ quần áo được trang trí bằng bướm. Mori đã mặc trang phục cho một số nhân vật nổi tiếng nhất thế giới bao gồm Hilary Clinton, Grace Kelly, Bianca Jagger và Công nương Michiko. Là người tiên phong trong ngành công nghiệp do đàn ông da trắng thống trị, Mori đã giới thiệu thời trang phương Đông và khẳng định các thiết kế của mình là những món đồ cổ điển dành cho người tiêu dùng phương Tây. Mori qua đời vào ngày 11 tháng 8 năm 2022.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/su-mat-mat-cua-nhung-nguoi-anh-huong-en-the-gioi-thoi-trang-nam-2022-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/su-mat-mat-cua-nhung-nguoi-anh-huong-en-the-gioi-thoi-trang-nam-2022-a587113.html