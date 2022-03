Siêu mẫu Lan Khuê cuốn hút tại show diễn "The Glory" của Nguyễn Minh Tuấn

NTK Nguyễn Minh Tuấn tổ chức thành công show diễn cá nhân với sự tham gia của rất nhiều chân dài đình đám của showbiz Việt.

NTK Nguyễn Minh Tuấn cùng hàng loạt chân dài đình đám trong show.

NTK Nguyễn Minh Tuấn được mệnh danh là nhà thiết kế của các hoa hậu với hàng loạt trang phục được những người đẹp tin tưởng lựa chọn tham gia "đấu trường" nhan sắc quốc tế. Bộ sưu tập "The Glory Road to the stars" lấy cảm hứng từ những câu chuyện về ước mơ của tuổi thơ và trải nghiệm của chính bản thân nhà thiết kế.

Với thông điệp gửi gắm chính “những ngôi sao tỏa sáng, những ai đang sải bước trên con đường danh vọng đều là những người đã nuôi nấng đam mê, trau dồi ý chí từ lúc bé”. Những mẫu thiết kế trong bộ sưu tập lấy ý tưởng từ những ngôi sao danh vọng, không chỉ có những vẻ đẹp, hào quang bên ngoài, các ngôi sao còn có nội lực tỏa sáng từ bên trong. Dù bạn là ai thì hãy cứ tự tin là chính mình là ngôi sao của riêng bạn và tỏa sáng theo cách mà bạn muốn.

Màn ba của chương trình với sự xuất hiện hoành tráng từ siêu mẫu Lan Khuê. Người đẹp thu hút sự chú ý bởi nhan sắc thăng hạng. Cô lộng lẫy trong bộ váy xuyên thấu với những chi tiết đính đá thủ công vô cùng tỉ mỉ, tạo hiệu ứng bắt sáng cực mạnh.

Lan Khuê lộng lẫy như nữ thần trên sàn diễn.

Siêu mẫu Hà Anh.

Người mẫu Phạm Anh Thư.

Phom dáng ôm trọn đường cong cơ thể tôn lên vẻ đẹp hình thể của Lan Khuê. Điểm nhấn của bộ trang phục là hình ngôi sao giữa eo khoe khéo vòng hai “con kiến” của người đẹp dù đã làm mẹ bỉm sữa. Bộ cánh kết hợp cùng chiếc áo choàng mang vẻ đẹp đầy quyền lực và sắc sảo của người phụ nữ.

Thần thái quyến rũ, chuyên nghiệp cùng gương mặt chuẩn “hoa hậu”, siêu mẫu Lan Khuê đã thành công khi truyền tải được thông điệp về sự “tỏa sáng” mà NTK muốn gửi gắm trong BST lần này. Cô sải bước uyển chuyển, người đẹp kiểm soát tốt về biểu cảm lẫn chuyển động hình thể, hút mọi ánh nhìn.

Sự xuất hiện của siêu mẫu Lan Khuê đã trở thành điểm nhấn và nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả khi người đẹp xuất hiện ở vị trí kết màn cho bộ sưu tập.

Với hơn 60 thiết kế dạ hội được Nguyễn Minh Tuấn chăm chút kỹ lưỡng. Những bộ trang phục đều có những đường cut out độc đáo, sang trọng, đẳng cấp tôn lên đường cong của phái đẹp. Chất liệu của trang phục được chú trọng hàng đầu đi đôi với việc bắt sáng trên sân khấu giúp người mặc lung linh trong mọi sự kiện.

BST "The Glory Road to the stars" còn quy tụ hàng loạt người đẹp hot nhất hiện nay như hoa hậu Hương Giang, siêu mẫu Hà Anh, á hậu Ngọc Thảo, hoa hậu Trần Đài, Miss Eco Teen International Bella Vũ,...

Người đẹp Đào Thị Hà.

Rất nhiều chân dài đình đám cùng tề tựu tại show diễn.

